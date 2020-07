Letter

Der zweite und zugleich letzte Bauabschnitt für die Brüder-Grimm-Schule nähert sich der Fertigstellung. Vor der Sporthalle, von der Straße Im Sande aus gesehen, steht der Rohbau. Zuvor war der marode Mittelbau abgerissen worden, um Platz für den Neubau zu schaffen. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die neuen Räume im November möbliert sein und dann der Schule zur Verfügung stehen werden.

Kosten sind leicht gestiegen

„Der zweite Bauabschnitt ist deutlich kleiner als der erste“, sagt Andrea Kaemmerer, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Freizeit der Stadt Seelze. Während der erste Bauabschnitt bereits gut 80 Prozent des gesamten Schulprojektes ausmachte, ginge es jetzt um die übrigen knapp 20 Prozent. Kaemmerer betonte, dass die Schule im laufenden Betrieb umgestaltet wurde. Bereits im Frühjahr 2017 waren die Arbeiten angelaufen, im vergangenen Jahr das neue Gebäude in Betrieb genommen worden. Möglich sei dies gewesen, weil die Stadt das Grundstück des abgerissenen Bodelschwingh-Hauses von der Kirche erwerben konnte. Damit sei der nötige Freiraum entstanden. Die Stadt hatte die Kosten im Jahr 2016 auf 12,6 Millionen Euro kalkuliert. Dieser Betrag sei nicht zu halten gewesen. „Wir sind jetzt bei 13,25 Millionen Euro.“ Es sei aber noch nicht klar, ob die Stadt damit auskommen werde.

Im Maschinenraum: Fachbereichsleiterin Andrea Kaemmerer (von links), Bürgermeister Detlef Schallhorn, Bauleiter Martin Rostek un Claudius Leist vom städtischen Gebäudemanagement. Quelle: Thomas Tschörner

Schule erhält neue Funktionsräume

Im zweiten Bauabschnitt befinden sich neben dem Büro der Koordinatorin für den Ganztagbetrieb, ein Kunst- und Handarbeitsraum, in dem auch Nähmaschinen angeschlossen werden können, ein Lagerraum für Material sowie ein Werkraum mit angrenzendem Maschinenraum. Derzeit läuft der Innenausbau. Noch hängen teilweise Elektrokabel aus der Decke, und auch die Wände sind noch nicht gestrichen. Die Planungen sehen vor, dass die Möbel im November geliefert werden. Dann könne in den Räumen auch der Unterricht starten.

Fachbereichsleiterin Andrea Kaemmerer und Bürgermeister Detlef Schallhorn testen das neue Spielschiff, das noch nicht offiziell freigegeben ist. Quelle: Thomas Tschörner

Schulhof wird neu gestaltet

Parallel zu den Arbeiten am zweiten Bauabschnitt läuft die Neugestaltung des Schulhofes. Ein Spielschiff und ein Kletterturm sind bereits aufgestellt, wenn auch noch nicht zum Spielen freigegeben. Vorgesehen seien noch ein Sandkasten und die Wiederaufstellung des großen Kletternetzes, das derzeit eingelagert ist. Erfüllt werde zudem der Wunsch der Schule nach aufgemalten Fahrradbahnen, sagte Kaemmerer. Damit könnten die Jungen und Mädchen sich für ihre Fahrradprüfung vorbereiten.

Aktuell besuchen 411 Kinder die Brüder-Grimm-Schule. Die Schule sei überwiegend fünfzügig, sagte Kaemmerer. Lediglich im zweiten Jahrgänge gebe es nur vier Klassen. Eigentlich sei die Brüder-Grimm-Schule vierzügig, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn. Dass jetzt der Andrang größer ist, liege an Velber. Denn Schüler aus Velber dürften neuerdings keine Schulen in Hannover mehr besuchen und würden deshalb in Letter unterrichtet. Schallhorn rechnet damit, dass sich die Situation mit den geplanten Schulneubauten in Harenberg und Seelze-Süd wieder entspannt.

Pavillon wird zur Kindertagesstätte

Vom Abriss verschont geblieben ist der kleine Pavillon der Brüder-Grimm-Schule, in dem sich drei Klassenräume befunden haben. „Das Gebäude ist noch in einem guten Zustand“, sagte Kaemmerer. Die Stadt habe sich deshalb entschieden, angesichts des Mangels an Betreuungsplätzen eine kleine Kindertagesstätte mit zwei Gruppen einzurichten. Diese sei auch schon im Oktober betriebsbereit.

Von Thomas Tschörner