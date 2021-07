Letter

Stolz sitzen Mick und Alissa auf dem Kettcar, das Lenkrad fest in der Hand. Die Freude der beiden Zweitklässler der Brüder-Grimm-Schule ist groß, denn am Donnerstag übergaben die SPD-Frauen zwölf solcher Fahrzeuge der Grundschule. „Ich habe selbst ein Kettcar zu Hause und finde das toll“, schwärmt Alissa. Es mache ihr viel Spaß, berichtet sie, und sie freue sich auf die Pausen, die sie gemeinsam mit Freunden und den Fahrzeugen verbringen werde. Zustimmung erhält sie von Mick. Obwohl er selbst kein Kettcar besitze, fände er das Fahren sehr leicht, versichert er.

Verkehrserziehung seit fast fünf Jahrzehnten

Insgesamt zwölf Fahrzeuge gehören zum Verkehrsgarten, der seit 46 Jahren von den SPD-Frauen betrieben wird. „Wir haben ihn 1975 für die Verkehrserziehung ins Leben gerufen“, erinnert sich Erika Bettermann, die gemeinsam mit der Vorsitzenden Helga Kreitz zur Übergaben gekommen ist. Das Team der SPD-Frauen könne aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr weitermachen und müsse deshalb die Fahrzeuge abgeben, berichten sie. Darüber seien die langjährigen Betreuerinnen des Projekts sehr traurig, aber Nachfolgerinnen hätten sie leider nicht gefunden.

Noch gut können sich die engagierten Frauen an ihre ersten Aktivitäten erinnern. Damals hätten sie um gebrauchte Fahrzeuge gebeten und viel Unterstützung erfahren. Auch über zahlreiche Geldspenden konnten sich die SPD-Frauen in den vergangenen Jahrzehnten freuen.

SPD-Frau Helga Kreitz (hinten) und Sonja Konecke von der Stiftung Help (von links vorn), SPD-Frau Erika Bettermann, Schulleiterin Betty Ahrens und Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth freuen sich über die gelungene Übergabe der Kettcars. Quelle: Heike Baake

Erstmals in den Sommerferien im Einsatz

Noch sind auf dem neuen Schulhof keine Straßen und Zebrastreifen zu sehen, das soll sich aber bald ändern. „Ein aufgemalter ADAC-Parcours ist geplant, und auch eine Kreuzung ist vorgesehen“, sagte Schulleiterin Betty Ahrens. Auch Hütchen und Verkehrsschilder, die derzeit noch im Keller gelagert werden, sollen dann wieder zum Einsatz kommen. Für die Schülerinnen und Schüler sei die Nutzung der Fahrzeuge von großem Vorteil, so die Schulleiterin. Sie würden nicht nur die Motorik, sondern auch das Sozialverhalten positiv beeinflussen.

Der Einsatz der Kettcars sei zwar für die täglichen Pausen geplant, aber derzeit durch die Trennung der Schülerinnen und Schüler in Kohorten noch nicht möglich, so Ahrens. Deshalb sollen die Fahrzeuge erst einmal nur im Ganztagsbetrieb zum Einsatz kommen. Sonja Konecke von der Stiftung Help, die die Ferienbetreuung für drei Wochen in Letter übernimmt, freut sich über die neuen Möglichkeiten durch die Spende des Verkehrsgarten-Teams. „Wir sind so dankbar, denn die Kinder mögen es, mit den Fahrzeugen zu fahren“, sagte sie.

