Letter

Der Bücherschrank soll eine Sitzgelegenheit bekommen – das ist das Ziel des Vereins Letter-fit: Miteinander-Füreinander. „Wir wurden in der Vergangenheit oft darauf angesprochen“, sagt die Vorsitzende Petra Scholl.

Wie die Sitzgelegenheit aussehen soll, ist letztendlich noch nicht entschieden. Das sei, so die Vorsitzende, vor allem von den Kosten abhängig. Es müsse, so ergänzt sie, keine Bank sein, vorstellen könne sie sich auch einen Betonquader, der bemalt oder mit Mosaiken gestaltet wird. Letztendlich seien nicht nur die Gesamtkosten noch nicht geklärt, auch müsse seitens der Stadt und der WGH-Herrenhausen der Platz noch hergerichtet und der Standort der Sitzgelegenheit geklärt werden, sagt Scholl.

Offener Stammtisch geplant

Fest steht aber bereits, dass die Finanzierung der Sitzgelegenheit über Spenden laufen soll. Bereits beim lebendigen Adventskalender wurde dafür per Spendendose bei den einzelnen Veranstaltungen gesammelt. Insgesamt nahmen 128 Personen die unterschiedlichen Angebote an und ließen sich durch Geschichten, Gedichte oder Musik auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. „Wir haben dort insgesamt 59,94 Euro eingenommen“, verrät Scholl. Ausreichen würde dieser Betrag allerdings noch nicht, deshalb hoffe sie im Laufe der nächsten Monate auf Einzelspenden oder vielleicht sogar auf eine Unterstützung des Ortsrates. Und notfalls, so die Vorsitzende, würde der lebendige Adventskalender im kommenden Jahr noch einmal für eine Spendenaktion genutzt werden müssen.

Eine Nachbesprechung des lebendigen Adventskalenders ist beim Offenen Stammtisch, am Montag, 7. März, um 19 Uhr, im Restaurant Ikaros II vorgesehen.

Von Heike Baake