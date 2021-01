Gümmer

In drei Abschnitten will die Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) nördlich der Osnabrücker Landstraße, zwischen Osnabrücker Landstraße und Forthweg sowie zwischen Forthweg und dem Bahndamm unter anderem Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften sowie eine Kindertagesstätte und eine Senioreneinrichtung bauen. Geplant ist auch ein Regenwasserrückhaltebecken, ein Lärmschutzwall im südlichen Bereich sowie ein Blockheizkraftwerk. Die Stadt rechnet mit insgesamt mehr als 200 neuen Wohnungen. Das Unternehmen hat bereits in einem Video über das Baugebiet informiert und in einem zweiten Video Fragen beantwortet, bevor am Montag, 11. Januar, die vorgezogene Bürgerbeteiligung für das Projekt beginnt.

Versiegelung ist ein Thema

HIT-Projektleiter Friedrich Fischer geht in dem Film auf Fragen zu den geplanten Haustypen ebenso ein wie zur Verkehrsführung, zur Versiegelung und zum Regenrückhaltebecken sowie zum Umwelt und Naturschutz und zur geplanten Seniorenpflegeeinrichtung. „Wir begrüßen es sehr, dass sich Interessierte auf diesem Weg über die Pläne informieren können“, sagt Seelzes Stadtbaurat Dirk Perschel. Der Stadt Seelze sei es wichtig, alle Seiten in das Vorhaben einzubeziehen, bevor die formalen Schritte der Bauleitplanung erfolgen. Über die beiden Videos der Hanseatischen Immobilien Treuhand könnten insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner bereits vor Beginn der Auslegung der Unterlagen viel über das Baugebiet erfahren, ergänzt Katharina Lofski, Leiterin der städtischen Abteilung Straßen und Entwässerung.

Beteiligung läuft bis Ende Januar

„Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung von Montag, 11. Januar, bis Montag, 25. Januar, haben dann alle Interessierten Gelegenheit, sich im Rathaus über die Ausarbeitung und die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu informieren oder informieren zu lassen und sich zu den Planinhalten zu äußern“, erläutert Andrea Stemke, Leiterin der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz, das weitere Verfahren. Der Bebauungsplan Gümmer-West liegt in diesem Zeitraum montags, dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15 Uhr, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr im Rathaus der Stadt Seelze am Rathausplatz 1 in Raum 230, aus.

Termin muss nicht vereinbart werden

Die Verwaltung weist darauf hin, dass aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Eingang zum Rathaus der Einlass kontrolliert wird. Eine vorherige Terminvereinbarung sei jedoch nicht erforderlich. Die Planunterlagen seien zudem auf der städtischen Internetseite www.seelze.de zu finden.

Archäologen haben Fläche untersucht

Das geplante Baugebiet Gümmer-West liegt auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich und südlich der Osnabrücker Landstraße. Ein Teilstück der Flächen ist von Archäologen untersucht worden, die ihre Grabungen inzwischen abgeschlossen haben. Voraussichtlich bis Mitte des Jahres werden die politischen Gremien über den für den Baubeginn erforderlichen Satzungsbeschluss entschieden haben.

Das zweite Video und weitere Informationen zum Baugebiet Gümmer-West sind auf der Internetseite der Baulandentwicklungsgesellschaft Hanseatische Immobilien Treuhand unter www.hit-immobilien.de/projektentwicklung/geplante-projekte.html verfügbar.

Von Thomas Tschörner