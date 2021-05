Seelze

Mehr Einbindung der Seelzer Bürgerinnen und Bürger in politische Entscheidungen: Das ist das Ziel der Arbeitsgruppe des Rats, die sich seit einiger Zeit mit Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in Seelze beschäftigt. Am Mittwochabend hat die Gruppe ihre Ergebnisse in einer Onlineveranstaltung vorgestellt.

Verschiedene Instrumente zur Bürgerbeteiligung

Neben Bürgermeister Detlef Schallhorn führte sein Büroleiter Jörg Mehlau durch die mehr als zwei Stunden lange Diskussionsrunde. Laut dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG) gibt es viele Möglichkeiten, wie Bürgerinnen und Bürger an politischen Prozessen beteiligt werden können. Das bekannteste Instrument ist der Bürgerentscheid. Doch auch der Einwohnerantrag, das Bürgerbegehren oder die Einwohnerversammlung sind legitime Mittel. Die Arbeitsgruppe des Seelzer Rats schlägt vor, vor allem Einwohnerfragestunde zum Mittelpunkt der künftigen Bürgerbeteiligung zu machen.

Lesen Sie auch: Anwohner aus Velber starten Petition gegen Baugebiet

Reicht Einwohnerfragestunde aus?

Die Einwohnerfragestunde wird zu Beginn jeder Ortsrats- und Ratssitzung angeboten. Auch in den Gremien können die Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 30 Minuten Fragen stellen. Zwei Minuten stehen pro Person zur Verfügung. Einzelne Bürger merkten während der Diskussion mit dem Bürgermeister allerdings kritisch an, dass die Ratsmitglieder zu den meisten ihrer Anliegen ihre Meinung schon längst gebildet hätten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Fraktionsvorsitzende Seelzer SPD, Alexander Masthoff, kann dies nicht abstreiten: „Wir versuchen uns zuvor eine Meinung zu bilden auf der Basis der Beschlussvorlagen.“

Allerdings betonten er und seine Kollegen aus den anderen Fraktionen, dass es auch abseits der Einwohnerfragestunden Möglichkeiten für einen direkten Kontakt zu den Ratsmitgliedern gäbe. So laden die Grünen um den Fraktionsvorsitzenden Knut Werner in regelmäßigen Abständen zum Frühstück, um mit den Bürgern über Fragen und Anregungen zu sprechen.

Bürgermeister Schallhorn sagte, dass es in Seelze nicht zu Schweizer Verhältnissen kommen werde. Ein Bürgervotum werde es nicht geben. „An meinem Wohnort wurden zuletzt einige Häuser gebaut“, so Schallhorn. „Wenn ich dort eine Bürgerbeteiligung in Gang gesetzt hätte, wäre das sicherlich nicht auf viel Interesse gestoßen.“

Von Curdt Blumenthal