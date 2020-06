Seelze

Zwar bietet das Bürgerbüro der Stadt Seelze seit dem 11. Mai wieder alle gewohnten Dienstleistungen an – bittet aber nach wie vor um schriftliche Voranmeldung. „Ziel ist die Vermeidung von Menschenansammlung, beispielsweise von Wartenden, im Foyer des Rathauses“, sagt die Leiterin des Bürgerbüros, Andrea Mesenbrink.

Mesenbrink und ihr Team bitten darum, den Terminwunsch per E-Mail an buergerbuero@stadt-seelze.de zu senden. Dann rufen die Mitarbeiter zur Terminabsprache zurück. Das Bürgerbüro weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nachfrage derzeit sehr stark sei – und die Telefonleitungen daher häufig belegt seien.

Anliegen sollte konkret formuliert werden

Für die Terminvereinbarung seien die Angabe der Telefonnummer und möglichst konkrete Informationen über die Art des Anliegens und die Anzahl der betroffenen Personen Voraussetzung, so Mesenbrink. „Je konkreter das Anliegen formuliert ist, desto genauer können schon bei der Terminvereinbarung Informationen zu den benötigten Unterlagen gegeben werden.“

Der Zugang zum Rathaus wird von den Beschäftigten der Stadt Seelze geregelt. Im kompletten Gebäude ist das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung Pflicht. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit Atemwegserkrankungen.

Das Bürgerbüro ist montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Von Patricia Chadde