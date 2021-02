Lohnde

Mit relativ einfachen Mitteln wie kontrolliertem Abführen des Regenwassers soll das Bürgerhaus Lohnde besser vor Feuchtigkeit geschützt werden. Damit könnte ein Aufenthaltsraum im Kellergeschoss künftig wieder genutzt werden. Eine umfassende Sanierung des Gebäudes scheidet aus Kostengründen aus. Würde das Bürgerhaus vollständig abgedichtet werden, müssten die Lichtschächte aus Beton entfernt und das Fundament freigelegt werden. Wegen des großen Arbeitsaufwandes und der hohen Kosten hatte sich der Ortsrat gegen diese Lösung ausgesprochen und kleinere Maßnahmen favorisiert.

Gutachten gibt Empfehlungen

Das Bürgerhaus an der Theodor-Heuss-Straße gilt seit Jahren als sanierungsbedürftig. In Lohnde hatte etwa die CDU-Fraktion im Ortsrat für den Erhalt des für die örtlichen Vereine wichtigen Gebäudes und die Schule mit Transparenten geworben. Und Ortsbürgermeister Wilfried Nickel hatte darauf verwiesen, dass zumindest bis 2026 der Bestand des Gebäudes gesichert sei. Allerdings hatten Feuchtigkeit und Schimmel die Nutzung des Bürgerhauses eingeschränkt. Deshalb wurde im August vergangenen Jahres die Erstellung eines Gutachtens beschlossen. „Wir können mit einigen, kleineren Maßnahmen das Gebäude verbessern“, fasst Ortsbürgermeister Nickel die Ergebnisse des Gutachtens zusammen. Besonders zur Eindämmung der Feuchtigkeit gibt es einige Empfehlungen.

Entwässerung soll verbessert werden

Um einen hygienischen Normalzustand sicherzustellen, müsse eine von außen eindringende Feuchtigkeit in das Gebäude dauerhaft vermieden werden. Alle Mauern und erdberührten Bauteile müssten vor Feuchtigkeit geschützt werden, damit kein weiterer Schaden entstehen kann und ein gesundes Raumklima gwährleistet ist. „Wir müssen den Ablauf des Regenwassers optimieren“, nennt Nickel eine der Hauptaufgaben. Das Gutachten nennt als möglichen Lösungsansatz das kontrollierte Abführen, eine freie Entwässerung müsse vermieden werden. Derzeit würde etwa ein Abflussrohr einfach auf den kleinen Parkplatz am Bürgerhaus geführt, vor dem sich jedoch ständig Laub und anderes Material sammele, sagte Nickel. Alle wasserabführenden Leitungen, insbesondere die Fallrohre, müssten regelmäßig gereinigt und gewartet werden, regt das Gutachten an. Gleiches gelte für Rinnen und Lichtschächte, damit ein Rückstau vermieden werde und aufgrund von Verstopfung keine zusätzliche Feuchtigkeit im Sockelbereich des Bürgerhauses eingetragen werde. Das Gutachten betont zugleich, dass die Rohre in den Lichtschächten aber nicht die Hauptursache für den entstandenen Schaden seien. Zu den Arbeiten gehören auch die Instandsetzung von Rissen im Beton, die Entfernung von losem Putz und die Überarbeitung der Fehlstellen.

Raum soll ständig geheizt werden

Als weiteren Schritt zur Verbesserung der Situation regt der Gutachter die Nachrüstung von Ventilatoren oder Lüftern an. Zudem sollte die Heizung so eingestellt werden, dass der Raum stetig erwärmt wird und somit ein Luftaustausch gewährleistet wird. Wichtig sei auch regelmäßiges Lüften, sagt der Ortsbürgermeister. „Wir müssen auch überlegen, ob wir die Wand zum Parkplatz trocken legen und mit einem Anstrich isolieren.“

Raum soll wieder genutzt werden

Nickel spricht von insgesamt eher kleineren Sachen, die zu erledigen seien. Das Geld dafür sei vorhanden. Denn im Haushalt der Stadt seien 70.000 Euro für die Sanierung des Bürgerhauses Lohnde aufgenommen worden. „Wir können gleich loslegen.“ Die Verwaltung werde nun ein Programm erarbeiten, in welcher Reihenfolge die Arbeiten in Angriff genommen werden sollen. Wenn alles erledigt sei, könne auch der Raum wieder vermietet werden.

Kosten sind noch unklar

Zu den Kosten macht das Gutachten keine Angaben. Die Beträge seien im Zuge der Erstellung eines Sanierungskonzeptes zu ermitteln.

Von Thomas Tschörner