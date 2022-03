Seelze

„Ich glaube, dass der Bürgermeister die Aufgabe hat, Probleme der Stadt zu lösen und aufzupassen, dass es jedem gut geht“, vermutet der Zweitklässler Vahniya. Er war Teilnehmer der Kinderkonferenz der Regenbogenschule, die am Freitag von Alexander Masthoff besucht wurde.

Wenn Vahniyas Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung gehen sollen, dann hat der Bürgermeister einiges zu tun. Die Kinder thematisierten vor allem die fehlenden Spielgeräte für ihre Pause, die derzeit durch den Neubau der Mensa auf dem Pausenhof wegfallen. Aber auch den Krieg in der Ukraine sprachen die Schülerinnen und Schüler an.

Bürgermeister Alexander Masthoff wird bereits vor Beginn der Kinderkonferenz von Schülerinnen und Schülern umringt. Quelle: Heike Baake

Stolpern und verletzte Knie

Die Zweitklässlerin Emelea führte souverän durch die Konferenz. Jeder, der etwas sagen wollte, musste sich melden und durfte dann das Mikrofon übernehmen. Es sei langweilig in den Pausen, und ein Austoben sei derzeit nicht möglich, berichteten die Kinder. Außerdem würde der steinige Untergrund auf der derzeitig zur Verfügung stehenden Fläche für häufiges Stolpern, verletzte Knie und Beinschmerzen sorgen. „Wir wissen nicht, was wir im Garten machen sollen“, beklagte ein Mädchen. Aber auch das Händewaschen mit kaltem Wasser sei sehr unangenehm, sagte ein Schüler und fragte: „Warum könnt ihr denn kein Ventil einbauen, damit wir warmes Wasser haben?“

Alle Klassen haben ihre Vertreterinnen und Vertreter zur Kinderkonferenz mit Alexander Masthoff entsandt. Quelle: Heike Baake

Masthoff notierte sich alle Anliegen, erhielt aber auch von den Schülerinnen und Schülern eine Liste der gewünschten Spielgeräte. Zwei Fußballtore, ein Klettergerüst mit Rutsche aber auch ein Untergrund zum Malen mit Kreide waren dort aufgeführt. „Ich freue mich, dass ihr alle so aktiv seid und Themen aufgreift, die wichtig zu wissen für Erwachsene sind“, erklärte der Bürgermeister. Ein Schulneubau während des Betriebes sei eine große Herausforderung, besonders auch die Situation des fehlenden Schulhofs. Die Hinweise, so sagte Masthoff, nehme er gern mit, um sie an die Kolleginnen und Kollegen der Fachbereiche im Rathaus weiterzuleiten. Was von den Wünschen realisiert werde, so erklärte er den Kindern, könne er spontan noch nicht sagen.

Gespannt lauschen die Schülerinnen und Schüler dem Bürgermeister Alexander Masthoff. Quelle: Heike Baake

Krieg macht Angst

Emelea präsentierte ein selbst entworfenes Plakat mit der Überschrift „Wir wollen Frieden“ zum Thema Ukraine-Krieg. Mit einer durchgestrichenen Bombe und Pistole stellte sie ihre Wünsche malerisch dar. Manche haben Angst, dass der Krieg hierher kommt, erklärte sie. Einige waren da jedoch anderer Meinung und entgegneten, dass Putin nur die Ukraine wolle und Deutschland durch die Nato sicher sei. Masthoff zeigte sich von der Solidarität der Kinder begeistert. Er könne sich auch eine Kundgebung aller Seelzer Schulen auf dem Rathausplatz oder vor dem Alten Krug vorstellen.

Zum Abschied versprach Masthoff den Kindern, bei politischen Themen gerne wieder an der Kinderkonferenz teilzunehmen. Die Kinder zeigten sich angetan und Hytam überreichte dem Bürgermeister sogar eine seiner Ninja-Glitzer-Karten als Geschenk.

