Letter

Die vier Wohnhäuser, die die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) derzeit auf dem Gelände des Alten Rathauses in Seelze-Letter baut, sollen als Adresse Bürgermeister-Röber-Platz tragen. Das fordert die SPD-Fraktion im Ortsrat Letter in einem Antrag. Der Platz, auf dem bis November 2018 das Alte Rathaus stand, trägt den Namen des ehemaligen Bürgermeisters der damals selbstständigen Gemeinde Letter. Die WGH führt das Bauprojekt mit insgesamt 38 Wohnungen unter dem Namen Gartenhöfe Letter.

Bürgermeister Hermann Röber habe den Aufstieg der Gemeinde Letter nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt, so die SPD-Fraktion. Nachdem er 1946 ins Amt gewählt wurde, habe er es geschafft, die Versorgung von Flüchtlingen und deren Unterbringung zu organisieren. Röber war bis 1972 im Amt.

Anzeige

Name soll erhalten bleiben

„Die SPD-Ortsratsfraktion vertritt die Ansicht, dass Personen, die sich so intensiv und lange für Menschen in Letter eingesetzt haben, mit ihrem Namen im Ortsbild honoriert werden sollten“, schreibt Fraktionssprecher Wolfgang Gleitz. Deshalb solle der ursprüngliche Name des Platzes erhalten bleiben. Ob es bereits Überlegungen in der Verwaltung gibt, die Adresse Bürgermeister-Röber-Platz möglicherweise durch die bereits bestehenden Straßennamen Im Sande und Freiherr-von Stein-Straße zu ersetzen wissen die Sozialdemokraten nicht. „Unser Antrag soll dem aber quasi vorbeugen“, sagt Gleitz.

Die Wohnungen auf dem knapp 4500 Quadratmeter großen Grundstück sollen bis zum Sommer 2021 fertig sein. Die Mieten bewegen sich Angaben der WGH zufolge unter 10 Euro pro Quadratmeter. Das Bauvorhaben im Zentrum von Letter ist umstritten. Lange hatten die Bürger für den Erhalt des historischen Rathauses gekämpft und waren dafür bis vor das Verwaltungsgericht gezogen. Der Ortsrat Letter wird voraussichtlich in seiner Sitzung im November über den Antrag der SPD entscheiden.

Von Linda Tonn