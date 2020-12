Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn tritt bei der Kommunalwahl 2021 nicht mehr an und wird deshalb Ende Oktober nächsten Jahres das Rathaus verlassen. Bevor der 60-Jährige in den Ruhestand geht, will er noch fünf Schwerpunktthemen abarbeiten. „Ende März wollen wird den Haushalt beschließen“, nennt Schallhorn sein erstes Ziel. Eigentlich hätte der Etat bereits Ende des Jahres stehen sollen, wegen Problemen bei der Gewerbesteuer habe die Stadt aber noch einmal neu rechnen müssen. Ein Schwerpunkt des Finanzpaket seien die geplanten Neubauvorhaben der Stadt in Sachen Schulen und Kindergärten, für die sich der Bürgermeister weitere Genehmigungen von Kommunalaufsicht und Land erhofft.

Verwaltung soll modernisiert werden

Schallhorn denkt aber auch an seinen Nachfolger. „Ich möchte die Verwaltung so verlassen, dass sich der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin sicher sein kann, dass sie modernen Anforderungen gerecht wird.“ Die Rahmenbedingungen für die neue Struktur sollen bis September stehen.

Als dritten Schwerpunkt nennt der Bürgermeister die Stadtentwicklung, bei der es mehr Schwung geben soll. Ein wichtiger Schritt sei bereits mit der Schaffung der Stelle für einen Stadtbaurat getan worden – ein Amt, das Dirk Perschel seit April bekleidet.

Schallhorns vierter Schwerpunkt, die geplante ICE-Trasse ist eng mit dem Thema Stadtentwicklung verbunden. „Es muss uns gelingen, einen Fuß in die Tür bei der Planung der Trasse zu bekommen.“ Die derzeitigen Überlegungen, die Bahntrasse im Süden der Obentrautstadt verlaufen zu lassen, verhindere die weitere Entwicklung der Stadt. „ Seelze kann nur im Südbereich wachsen.“

Das weitere Wachstum der Stadt dürfe aber nicht zu einem Verkehrskollaps führen, nennt Schallhorn als seinen fünften Schwerpunkt für die restliche Amtszeit.

Seelzer sind ein bisschen anders

Schallhorn trat sein Amt im Juli 2007 an und wurde 2015 erneut zum Bürgermeister gewählt. „Ich wünsche mir, dass sich ein Seelzer oder eine Seelzerin bereit erklärt, die Verantwortung zu übernehmen, denn wir sind schon ein bisschen anders.“

In Seelze gebe es eine große Gemeinsamkeit und den Willen, sich zu engagieren. Es finde sich immer jemand, bei bei Bedarf in die Bresche springe. Das ehrenamtliche Engagement sei vermutlich deshalb so groß, weil die Stadt nicht auf Rosen gebettet war. Zudem sei der Umgang zwischen Rat und Verwaltung vertrauensvoll. Die Stadt bestehe zwar aus elf Stadtteilen mit Besonderheiten, bei Bedarf würden aber alle an einem Strang ziehen.

Liebe zu den Menschen und Ungeduld

„Ich liebe die Menschen“, nennt Schallhorn als seine größte Stärke. Er höre sich immer gern an, was die Seelzer zu sagen haben. Es müssten nicht immer die ganz großen Schwierigkeiten sein. Oft sei es hilfreich, kleine Probleme zu lösen. Dies sei gut für das Stimmungsbild in der Stadt. Als seine Schwäche hat Schallhorn die Ungeduld ausgemacht. „Ich werde zunehmend ungeduldig, die innere Ruhe fehlt.“

Abschied fällt Schallhorn schwer

Am 1. August 1977 habe er in der Stadtverwaltung Seelze angefangen, er habe nie einen anderen Arbeitgeber gehabt, sagt Schallhorn. An seinen ersten Arbeitstag als 16-Jähriger erinnert er sich noch genau: Die Leiterin der Einwohnermeldestelle habe ihm eine halbe Stunde Mittagsschlaf gewährt – improvisiert auf einem Stapel T-Shirts von einer „Spiel ohne Grenzen“-Aktion, an der die Stadt damals teilnahm.

Das Rathaus und seine Menschen haben ihn geprägt. „Wenn ich am 31. Oktober 2021 nicht mehr dazu gehöre, fällt mir das extrem schwer, nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft zu sein.“ Nach der Abgabe von Karte und Schlüssel gebiete es der Anstand, zunächst einmal Abstand zu halten. „Das ist ein sehr großer Schritt, vor dem ich echt Respekt habe.“

Eine Verlängerung seiner Amtszeit sei aber nicht in Frage gekommen, betont der Bürgermeister. Es sei schlicht an der Zeit, Platz zu machen für eine neue Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister. Er könne sich aber vorstellen, sich mit etwas zeitlichem Abstand wieder in der Stadt zu engagieren. „Denn Seelze ist meine Heimatstadt, meine Eltern sind hier begraben.“

Ordnung der Finanzen ist ein Erfolg Dass es gelungen ist, die finanzielle Situation der Stadt zu stabilisieren, zählt Detlef Schallhorn zu den größten Erfolgen seiner Amtszeit als Bürgermeister. Alle hätten den Gürtel enger schnallen müssen, der Rat habe den Bürgern hohe Steuern zugemutet. Als gelungen sieht der Bürgermeister auch die Räumung einer rund 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im September 2014 in Seelze-Süd, die zwischen 1300 und 1500 Kilogramm Explosivstoffe enthielt. 14.000 Einwohner mussten auf die Schnelle evakuierte werden. „Wir haben es innerhalb von Stunden geschafft, alle Verantwortlichen an einen Tisch zu kriegen – das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben.“ Weitere Erfolge seien die Ansiedlung der Kristall-Therme, der Seelzer Brotkorb und das Kulturprogramm, das auch nicht selbstverständlich sei. Allerdings habe er sich nicht in allem durchsetzen können. Bei der Schaffung der IGS und der Ansiedlung der Hafen Seelze GmbH in Lohnde habe der Rat mehrheitlich eine andere Meinung gehabt als er. „Aber man muss auch mal das ausführen, was man selbst nicht gut findet.“

Von Thomas Tschörner