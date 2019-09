Lohnde/Harenberg

Bis zum Ende des Jahres will Bürgermeister Detlef Schallhorn in der Veranstaltungsreihe Bürgermeister vor Ort mit Bürgern aus allen Stadtteilen ins Gespräch gekommen sein. Als nächstes macht er in Lohnde und Harenberg Station.

Das Gespräch mit den Harenbergern ist für Montag, 30. September, 19 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle, Harenberger Meile 12, geplant. In Lohnde ist der Bürgermeister am Montag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungsraum des Bürgerhauses, Theodor-Heuss-Straße 10, zu Gast.

Wichtigste Themen der kommenden Jahre

Im Dialog mit den Bürgern möchte Schallhorn über die wichtigsten Themen für die Stadt Seelze insbesondere für die Jahre 2019 und 2020 sowie die Pläne und Gedanken zur Zukunft von Harenberg und Lohnde reden. Dabei können die Einwohner ihre konkreten Fragen, Anliegen, Wünsche und Anregungen einbringen.

„Die Klammer, die alles verbindet, ist der Informationsaustausch mit den Bürgern, deren Meinung wir mitnehmen wollen bei den großen Herausforderungen, vor denen die Stadt in den nächsten Jahren steht“, sagt Schallhorn.

Von Linda Tonn