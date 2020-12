Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn appelliert an die Seelzer, auch vor dem Hintergrund der pandemischen Lage, dieses Jahr möglichst auf das Abbrennen von Feuerwerk zu verzichten. Schallhorn betont, dass es in der Obentrautstadt allerdings keine Verbotszonen im Rahmen der Allgemeinverfügung der Region Hannover gebe, wie sie in anderen Kommunen der Region deklariert wurden. „Wie immer gilt jedoch auch zu diesem Jahreswechsel, dass rücksichtsvoll und mit der notwendigen Vorsicht mit Knallkörpern umzugehen ist“, sagte Schallhorn.

Einhalten von Schutzabständen

Beim Abbrennen der Feuerwerke sei darauf zu achten, dass die erforderlichen Schutzabstände eingehalten werden. Diese liegen beim Abbrennen zwischen 20 Metern bei Bodenfeuerwerken bis hin zu 200 Metern bei Raketen. Diese Sicherheitsabstände würden unter anderem für Kirchen, Altersheime sowie Reetdach- und Fachwerkhäuser gelten. Kinder sollten nur aus sicherer Entfernung zuschauen dürfen.

Von Thomas Tschörner