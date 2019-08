Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Bürgermeister vor Ort alle Einwohner in Dedensen und Seelze zum Austausch ein. Für Montag, 12. August, 19 Uhr, ist das Gespräch mit den Dedenser Bürgern im Haus der Vereine, Altes Dorf/Am Sportplatz, geplant. Am Montag, 19. August, können sich alle Seelzer mit dem Bürgermeister um 19 Uhr im Kervita-Seniorenzentrum, An den Grachten 5, in Seelze-Süd austauschen.

Im Dialog mit den Bürgern möchte Schallhorn über die wichtigsten Themen für die Stadt Seelze, insbesondere in den Jahren 2019 und 2020, sowie die Pläne und Gedanken zur Zukunft von Dedensen und Seelze sprechen. Die Einwohner können ihre konkreten Fragen, Anliegen, Wünsche und Anregungen einbringen.

Schallhorn war bereits in Lathwehren , Kirchwehren, Gümmer , Döteberg und Almhorst

„Die Klammer, die alles verbindet, ist der Informationsaustausch mit den Bürgern, deren Meinung wir mitnehmen wollen bei den großen Herausforderungen, vor denen die Stadt in den nächsten Jahren steht“, betont der Bürgermeister. Daher setzt Schallhorn auf ähnlich angeregte und konstruktive Gespräche, wie er sie nach eigenen Angaben bei seinen Besuchen in Lathwehren und Kirchwehren im Mai sowie in Gümmer, Döteberg und Almhorst im Juni und Juli mit den Einwohnern führen konnte.

Ziel des Bürgermeisters ist es, bis zum Ende des Jahres in jedem Stadtteil zu einem Austausch mit den Bürgern zusammen zukommen.

Von Heike Baake