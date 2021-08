Seelze

Unter dem Motto „Die ganze Stadt im Blick“ plant CDU-Bürgermeisterkandidat Gerold Papsch eine Tour durch alle Ortsteile der Obentrautstadt. Falls er Bürgermeister werde, verstehe er sich als Anwalt der Seelzer, sagt Papsch. Er wolle vor der Wahl mit den Bürgern ins Gespräch kommen, seine Ziele als Bürgermeister vorstellen und in Erfahrung bringen, was die Seelzer gut finden und was sie stört. In seinem Tour-Bulli bringt Papsch außer Getränken auch einen Grill mit, auf dem Würstchen zubereitet werden.

Auftakt ist in Harenberg

Auftakt der Seelze-Tour ist am Mittwoch, 25. August, um 19 Uhr auf dem Roten Platz in Harenberg. Nach Seelze-Süd kommt Papsch am Freitag, 27. August, 19 Uhr, wo er auf dem Parkplatz an den Grachten zu finden sein wird. Nächster Halt ist am Sonnabend, 28. August, um 17 Uhr vor dem Bürgerhaus in Gümmer. Den Kastanienplatz in Letter will der Kandidat am Sonntag, 29. August, um 17 Uhr ansteuern.

Zweite Woche startet in Kirchwehren

Die zweite Woche seiner Tour beginnt Papsch am Montag, 30. August, um 19 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Kirchwehren. In seinem Heimatort Velber will Papsch am Mittwoch, 1. September, um 19 Uhr vor der Mehrzweckhalle mit Interessierten ins Gespräch kommen. Weiter geht es am Donnerstag, 2. September, um 19 Uhr vor Hennies’ Hof in Lathwehren. Am Freitag, 3. September, ist Papsch um 17 Uhr in Seelze vor dem Alten Krug zu sprechen, bevor der Bulli um 19 Uhr an der Streuobstwiese in Dedensen halten wird.

Beim Brunnenfest in Almhorst will Papsch am Sonnabend, 4. September, um 17 Uhr einen Stopp einlegen. In Döteberg endet am Sonntag, 5. September, um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus die zweite Tourwoche. Seine Seelze-Tour beendet der Christdemokrat am Mittwoch, 8. September, um 19 Uhr vor dem Bürgerhaus in Lohnde.

Von Thomas Tschörner