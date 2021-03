Velber

Die Gegner des geplanten Baugebiets am südlichen Ortsrand von Velber erhalten Unterstützung von CDU-Bürgermeisterkandidat Gerold Papsch. „Die CDU Velber lehnt das Vorhaben ab, und ich als Bürgermeisterkandidat möchte das an dieser Stelle auch nicht.“ Er habe bereits den Investor eindringlich gebeten, das Bauvorhaben zurückzuziehen. „Ich gehe davon aus, dass dieser Bitte auch gefolgt wird“, sagte Papsch.

Viele Bürger protestieren gegen Bebauung

Ein Investor will auf einer derzeit noch als Acker genutzten Fläche südlich der Heinrich-Beensen-Straße Ein- und Zweifamilienhäuser mit insgesamt zehn bis 15 Wohneinheiten bauen. Das etwa ein Hektar große Gelände wird am westlichen Rand von einem Weg begrenzt, der die Straße Am Wehrgraben verlängert. Auf der östlichen Seite schließt sich der A-Platz des SV Velber an. Das Projekt hat in Velber, aber auch in anderen Ortsteilen, großen Unmut hervorgerufen. Eine Onlinepetition dagegen wird aktuell von mehr als 730 Menschen unterstützt, von denen 371 aus Seelze kommen. Die Kritik entzündet sich vor allem an der Nähe zum Naherholungsgebiet Velberholz und den befürchteten Einschnitten in die Natur.

CDU will Einvernehmen mit den Bürgern

„Wir wollen Einvernehmen mit den Bürgern“, sagt Papsch. Das kleine Baugebiet im Süden Velbers müsse zudem nicht sein, meint er. Schon die Nähe des Sportplatzes spreche dagegen. Derzeit könne nicht gesagt werden, ob der SV Velber nicht doch eines Tages mehr Platz brauche. Zudem betrachteten nicht nur Velberaner, sondern auch Einwohner aus den hannoverschen Stadtteilen Badenstedt und Davenstedt den Bereich als Eingang des Naherholungsgebietes.

Bauen soll im Norden möglich sein

Papsch lehnt Wohnungsbau in Velber nach eigenem Bekunden aber nicht grundsätzlich ab. Seitdem er im Januar als Bürgermeisterkandidat von der CDU aufgestellt worden sei, bekomme er auch aus seinem Wohnort Velber regelmäßig Anfragen von Einwohnern. Der Tenor sei immer gleich: Die Kinder der Familien würden gern im Ort bleiben, und benötigten ein Grundstück für den Bau eines Hauses. Der Acker südlich der Heinrich-Beensen-Straße sei dafür jedoch die falsche Stelle. „Velber kann wachsen, aber im Norden.“

Baulandbevorratung kann helfen

Den Wunsch nach der Chance auf ein kleines Baugrundstück gebe es in jeder Generation, in allen Ortsteilen Seelzes, sagt Papsch. Deshalb schwebe ihm eine kommunale Baulandbevorratung vor. „Das muss strategisch als Teil der Stadtentwicklung angegangen werden.“ Es gehe dabei um kleine, sinnvolle Baugebiete, die in Zeiträumen von zehn bis 20 Jahre im Voraus gedacht werden müssten.

Von Thomas Tschörner