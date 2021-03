Seelze

Die Sammelaktion der Bürgerstiftung Seelze, bei der ausgemusterte Laptops gesucht werden, geht weiter. Seit den Sommerferien im vergangenen Jahr konnte die Bürgerstiftung eigenen Angaben zufolge 80 Laptops an Schüler abgeben und ihnen so die Teilnahme am Onlinelernen und Homeschooling ermöglichen. Mit einer Spende der Polizei Hannover kommen nun 40 weitere Geräte dazu.

Die Idee dazu stammt von Thomas Wolff, Polizeirat in Hannover und wohnhaft in Lohnde. Er hatte den Aufruf der Bürgerstiftung gelesen. Da auf seiner Dienststelle Altgeräte ausgemustert wurden, hat er dafür gesorgt, dass die Geräte zurückgesetzt, die Festplatten entfernt und anschließend an die Stiftung übergeben wurden.

Schüler können sich bewerben

Die Stiftung finanzierte den Kauf neuer SSD-Platten, und IT-Experte Thomas Rasche stattete die gebrauchten Laptops mit der entsprechenden Software aus. Schüler, die ein Gerät für den Onlineunterricht benötigen, können sich per E-Mail mit Angabe zu Schule und Klassenstufe an vorstand@buergerstiftung-seelze.de dafür bewerben.

Von Sandra Remmer