Seelze

Erneut hat die Müllsackbörse der Seelzer Bürgerstiftung für ein dickes Plus auf dem Stiftungskonto gesorgt. Mit einem herzlichen Dankeschön nahm Evelyn Werner als Vorsitzende der Bürgerstiftung eine Spardose mit dem Inhalt von 814 Euro von Rolf Zikowsky entgegen, in dessen Geschäft die Tauschaktion auch dieses Mal wieder abgelaufen war.

Müllsäcke gegen eine Spende

„So viele Müllsäcke wie bei diesem Mal sind noch nie bei Rilling & Partner abgegeben worden“, sagte Evelyn Werner. Große Werbung sei dafür nicht einmal nötig gewesen. Der Ablauf der Aktion war vielen Seelzern bereits bekannt. Wer gegen Ende des Jahres noch gültige Restmüllsäcke übrig hatte, konnte diese bei Rolf Zikowsky im Geschäft abgeben. Wer im Gegensatz dazu noch Bedarf an Müllsäcken hatte, konnte sich ebendort welche abholen und sich dafür mit einer Spende für die Bürgerstiftung erkenntlich zeigen.

„Die Bürgerstiftung Seelze freut sich sehr über den Betrag. Gerade in diesen besonderen Zeiten stehen auch für das Jahr 2021 besondere Aufgaben an. Und so wird die Summe ganz bestimmt Verwendung finden“, sagte Werner.

Mehr Säcke gespendet als abgeholt

Auch in Letter hat der Verein Letter-fit: Miteinander-Füreinander im vergangenen Jahr wieder eine Müllsackbörse organisiert. „Dieses Mal wurden sogar mehr Säcke gespendet als abgeholt“, sagt die Vereinsvorsitzende Petra Scholl. Noch bis Donnerstag, 14. Januar, können Letteraner bei Schreibwaren Melody gegen eine Spende Restmüllsäcke abholen. „Mit den Spenden kümmern wir uns dieses Mal um den Erhalt des Bücherschranks“, erzählt Scholl.

Von Sandra Remmer