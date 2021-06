Seelze

Mehr als 100 Bücher sind beim Flohmarkt der Bürgerstiftung Mitte Mai verkauft worden. Erneut stöbern und verkaufen, können Interessierte bereits am Freitag, 4. Juni, von 15 bis 17 Uhr in der Rathauskantine. Die Bürgerstiftung weist darauf hin, dass bei diesem Termin auch Bücher abgegeben werden können – allerdings werden nur aktuelle Taschenbücher in einem guten Zustand angenommen.

Von Linda Tonn