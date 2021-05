Seelze

Der Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek ist schon seit längerer Zeit wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Bürgerstiftung Seelze habe viele Anfragen erhalten, wann es wieder Lesestoff gibt, berichtet die Vorsitzende Evelyn Werner. Nun gebe es dank veränderter Bedingungen für die Bürgerstiftung die Möglichkeit, allein etwas auf die Beine zu stellen. Deshalb bietet die Stiftung in der Kantine des Rathauses vorerst an den Freitagen, 14. und 28. Mai, jeweils von 15 bis 17 Uhr, Bücher an.

Nur drei Personen gleichzeitig

Die Hygienebedingungen müssten beachtet werden, betont Werner. So dürften sich jeweils nur drei Personen gleichzeitig die Bücher anschauen. Sollte dieser Testlauf positiv ausfallen, so beabsichtigt die Stiftung im 14- tägigen Rhythmus weiterzumachen. Eine Entscheidung darüber soll am ersten Verkaufsfreitag getroffen werden.

Geld fließt in Kinder- und Jugendprojekte

Karin Schallhorn, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Seelze, kümmert sich mit Anita Holzbrecher, Christian Hochbrecher und Almut Keine um den Bücherflohmarkt. Wer in den vergangenen Monaten Bücher gesammelt hat und diese spenden möchte, kann dies vorerst nur zu den Verkaufsterminen tun. Angenommen werden ausschließlich aktuelle Taschenbücher. Der Erlös dieser Aktion geht wie immer in die Kinder- und Jugendprojekte der Bürgerstiftung Seelze. Und der Bedarf sei groß, wie die noch laufende Sammelaktion von Laptops für bedürftige Schüler zeigt, sagt Werner.

Von Michael Scheller