Seelze

Auch in diesem Jahr bietet die Bürgerstiftung wieder in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe ein Weihnachtsessen für Bedürftige an. Am Montag, 9. Dezember, können die Teilnehmer dann ein weihnachtliches Menü ohne Schweinefleisch erwarten und die kleinen Gäste sich zudem auf ein Spaghetti-Buffet freuen. Und wie es sich bei einem kompletten Menü gehört, werden auch die Vorspeise und ein leckeres Dessert nicht fehlen – dafür sorgen die Köche der Lebenshilfe.

„Gleichzeitig feiert die Bürgerstiftung ihr zehnjähriges Bestehen“, freut sich Vorsitzende Evelyn Werner. Es sei der Wunsch des Vorstandes genau mit diesen Menschen den Anlass zu feiern, sagt sie. Die Organisatoren haben wieder ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Clownerie, Spiel und Sport soll den kleinen Gästen die Zeit vertreiben während sich die Erwachsenen in Ruhe unterhalten können. „Wie in den vergangen Jahren wird es auch bei der diesjährigen Veranstaltung eine Tombola geben“, verspricht Werner.

Busunternehmen fährt zur Veranstaltung

Ab 17 Uhr geht es in den Räumen der Lebenshilfe los. Der Transport dorthin erfolgt durch eine kostenlose Fahrt ab Schulbushaltestelle Humboldtstraße mit dem Busunternehmen Enders. Das Ende des Weihnachtsessens, das nur durch das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer ermöglicht werden kann, ist für 20 Uhr geplant.

Ab sofort können sich bis zum 5. Dezember Interessenten beim Seelzer Brotkorb anmelden. Nur wer dort bereits Kunde ist, kann das Weihnachtsessen besuchen. Der bei der Anmeldung zu hinterlegende Pfandbetrag wird bei Teilnahme komplett zurückbezahlt, verspricht die Vorsitzende der Bürgerstiftung.

Von Heike Baake