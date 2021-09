Seelze

Aktuell ist im Bürgerpark eine Vielzahl bunter Wildblumen zu sehen. Sie verschönern seit mehreren Wochen eine rund 350 Quadratmeter große Fläche zwischen dem Steinbeet und dem Birkenhain.

Mitte Mai hat die Stadt Seelze bereits die Fläche der bestehenden Blumenwiese gefräst und eine neue, insektenfreundliche Saatgutmischung eingesät. „Dies erfolgte zuletzt im April 2016 und war nun nach fünf Jahren erneut nötig“, sagt Sybille Brenner von der Abteilung Umwelt, Klima & Friedhöfe.

Lesen Sie auch 20-jähriger Luca Worb übernimmt Biergarten im Seelzer Bürgerpark

Ökologische Vielfalt

Nach der Aussaat der Mischung mit einer großen Bandbreite nektartragender und damit Insekten anziehender Arten und Sorten, so Brenner, war nach wenigen Wochen die ersten Blüten zu sehen. „Damit lassen sich unsere Parkanlagen etwas bunter gestalten und sie sorgen zugleich für mehr ökologische Vielfalt an Blumen und Insekten“, betont Sybille Brenner.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insektenfreundlich seien auch große Teile der Ausgleichsflächen in Seelze-Süd angelegt. „Besonders im Bereich der Westseite des Grünzuges haben wir mehrjährige Saatgutmischungen eingebracht, die einen sehr hohen Kräuteranteil haben“, erläutert Sybille Brenner. Spaziergängerinnen und Spaziergänger, aber auch Bienen, Hummeln und andere Insekten können sich auch noch in den nächsten Wochen an der Blütenpracht erfreuen.

Von Heike Baake