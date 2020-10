Velber

Drei Randalierer haben am Sonntag, 25. Oktober, gegen 18 Uhr die Fensterglasscheiben einer Bushaltestelle an der Hasselfeldstraße in Velber beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, berichtete ein Zeuge, dass das Trio mehrfach auf die Scheiben eintrat und sie mit Steinen bewarf. Dank der guten Personenbeschreibung des Zeugen konnte die Besatzung eines Streifenwagens umgehend einen 15- und einen 16-jährigen Seelzer sowie einen 19-jährigen Hannoveraner als Täter ermitteln. Die Beamten leiteten gegen alle Beschuldigte Strafverfahren ein. Der Schaden an der Bushaltestelle wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Von Thomas Tschörner