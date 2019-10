Seelze

Pendler, die morgens von Seelze-Süd nach Hannover fahren wollen, können als früheste Möglichkeit die Linie 572 um 6.34 Uhr ab der Haltestelle An den Grachten nehmen. Mit einem Umstieg in den Zug am Bahnhof Seelze sind sie um 7 Uhr in Hannover.

Durch den Beschluss zu einem Gutachten, dass zu den regionalen Linien angefertigt wurde, kommt es zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember allerdings zu einer Änderung auf dieser Linie. Im Verkehrsausschuss der Region Hannover hat Regionspräsident Hauke Jagau mitgeteilt, dass eine zusätzliche Frühfahrt angeboten wird.

Ankunft um 7 Uhr in Hannover ist zu spät

Die Ankunft um 7 Uhr in Hannover sei – verglichen mit anderen Ortsteilen in der Region Hannover – sehr spät. „Die Innenstadt Hannover sollte spätestens um 6 Uhr erreichbar sein“, sagte er. Daher habe die Stadt Seelze die Einrichtung eines früheren Angebots für Seelze Süd beantragt.

Am Mitte Dezember können Pendler bereits um 5.34 Uhr ab der Haltestelle An den Grachten abfahren. Dadurch erreichen sie den Bahnhof Hannover eine Stunde früher, also um 6 Uhr. „Zählungen 2019 haben ergeben, dass die heutige Fahrt um 6.34 Uhr durchschnittlich 14 Fahrgäste hat“, sagte Jagau im Verkehrsausschuss am Mittwoch. „Dies lässt darauf schließen, dass es eine gewisse Nachfrage für eine Fahrt vor 6.34 geben wird.“

Mit der Entscheidung zu den Fahrplanmaßnahmen 2021 im Sommer 2020 soll beschlossen werden, ob diese Fahrt langfristig beibehalten wird.

