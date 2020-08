Seelze

Eine gute Nachricht hat das Unternehmen Regiobus für die Bewohner der südlichen Stadtteile Velber, Döteberg, Harenberg und Seelze-Süd: Zum Fahrplanwechsel am Donnerstag, 27. August, nimmt die Buslinie 572 wieder ihren Betrieb auf. Mit dem Start des neuen Schuljahres können Fahrgäste somit wie zuvor von Seelze über Seelze-Süd, Döteberg, Harenberg und Velber nach zum Stadtbahnendhaltepunkt nach Hannover-Ahlem fahren. Die Region Hannover hatte die Buslinie 572 im Februar diesen Jahres aus Kostengründen eingestellt. Als Grund hatte sie zu wenige Nutzer auf der Strecke angegeben.

Linie fährt wie vor der Streichung

„Die Region Hannover hat bestätigt, dass der Busfahrplan der Linie 572 zwischen Hannover-Ahlem, Velber, Harenberg, Döteberg, Seelze-Süd und der Kristalltherme wieder in der Form von 2019 – also exakt wie vor der Linienstreichung – gültig wird“, sagt Stefan Goltermann, Verkehrsplaner der Stadt Seelze. Die Fahrplanaushänge an den Haltestellen würden in Kürze entsprechend geändert. „Im Internet sind die Fahrplanseiten aber schon jetzt abrufbar“, ergänzt Goltermann.

Gestrichene Verbindung sorgt für Protest

Nach der Einstellung der Regiobuslinie 572 hatte die für den Buslinienverkehr zuständige Region Hannover zahlreiche Beschwerden erhalten und die Gründe für den Beschluss aus dem Jahr 2017 daher noch einmal überprüft. Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos) hatte den Beschluss ebenso wie viele Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder sowie Bürger kritisiert und stichhaltige Argumente für den Erhalt der wichtigen Verbindung der südlichen Seelzer Stadtteile nach Seelze und Hannover vorgebracht.

Wachsende Bevölkerung nicht einkalkuliert

Daraufhin hatte die Regionsverwaltung dem Verkehrsausschuss, dem Regionsausschuss und der Regionsversammlung vorgeschlagen, den Beschluss zurückzunehmen. Als Gründe führte die Regionsverwaltung unter anderem an, dass bei der Entscheidung zum Regionalbusgutachten im Jahr 2016 und dem darauf basierenden Beschluss im Jahr 2017 die dynamische Entwicklung des Baugebiets Seelze-Süd mit inzwischen rund 2700 Einwohnern und künftig weiter steigenden Einwohnerzahlen nicht absehbar gewesen sei.

Buslinie 573 stellt Ringverkehr ein

Nach der erfolgten Zustimmung der Regionsversammlung wird die Buslinie 572 daher ab Donnerstag, 27. August, wieder im 30-Minuten-Takt zwischen Seelze-Süd und Seelze sowie stündlich über Seelze, Seelze-Süd, Döteberg, Harenberg und Velber zum Stadtbahnendpunkt in Hannover-Ahlem und zurück fahren. Die bestehende Buslinie 573, die einige Fahrten der Linie 572 übernommen hatte, wird allerdings ab diesem Termin nicht mehr als Ringlinie über Döteberg und Seelze Süd verkehren, sondern wieder direkt zwischen Seelze über Almhorst und Kirchwehren bis nach Lathwehren fahren.

Die Region Hannover rechnet für die Buslinie 572 mit jährlichen Kosten in Höhe von rund 242.100 Euro.

Von Sandra Remmer