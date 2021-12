Dedensen

Die CDU-Ortsratsfraktion Dedensen schlägt die Einrichtung eines kombinierten Bolz- und Basketballplatzes in der Nähe der Grundschule vor. Damit sollen die Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche verbessert werden. Die Christdemokraten haben einen Antrag in den Ortsrat Dedensen eingebracht, über den noch beraten werden muss.

Sportplatz kann nicht mehr genutzt werden

„Bis vor kurzem stand der B-Sportplatz den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung und wurde auch rege genutzt“, sagt der CDU-Ortsratsfraktionsvorsitzende Rene Corterier. Da der Sportplatz nachvollziehbarerweise aus haftungsrechtlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stünde, sei auch das Freizeitangebot des Bolzens weggefallen. „Dies finden die Kinder und Jugendlichen sehr bedauerlich, so dass wir zeitnah ein Ersatz schaffen müssen.“

Mit der Herrichtung eines kombinierten Bolz- und Basketballplatzes in der Nähe der Grundschule Dedensen würde den Kindern und Jugendlichen wieder ein tolles Angebot in Dedensen zur Verfügung stehen.

Keine Konkurrenz zu Freizeitkonzept der SPD

Auf das von der SPD-Stadtratsfraktion in der vergangenen Wahlperiode eingebrachte und noch zu erstellende Freizeitkonzept sollte nicht gewartet werden, meint Corterier. Mit der Umsetzung des Projektes würde lediglich ein gleichwertiger Ersatz zum weggefallenen Angebot entstehen.

Aus Sicht der CDU-Ortsratsfraktion bietet sich die Fläche „Am Pfarrgarten“/ Ecke „Altes Dorf“ gegenüber Kirche und Haus der Vereine die Realisierung an. Das Grundstück liegt gut erreichbar im Ort und in der Nähe zur Grundschule. Bei Bedarf könnte die Grundschule auf die Fläche für ihr Ganztagsangebot zurückgreifen. „Mit unserem Anliegen haben wir uns an den Kirchenvorstand Dedensen vor Einbringung des Antrags gewandt und der Kirchenvorstand ist einer Realisierung gegenüber nicht abgeneigt“, sagt Corterier.

In der Umgebung wohnen nur wenig Einwohner

„Solche Projekte scheitern leider häufig an dem Thema Lärm“, räumt der CDU-Ortsratsfraktionsvorsitzende ein. Kinderlärm sei aber positiver Lärm und sollte das Projekt nicht zum Scheitern verurteilen. „Im unmittelbaren Umfeld der von uns favorisierten Fläche, wohnen wenige Mitbürgerinnen und Mitbürger.“

Ziel des Antrags sei, dass für die Kinder und Jugendlichen ein tolles Angebot geschaffen wird. Die Pandemie habe allen gezeigt wie wichtig es sei, vor Ort etwas unternehmen zu können. Die CDU-Ortsratsfraktion wünsche sich einen fraktionsübergreifenden Beschluss in der Ortsratssitzung.

Von Thomas Tschörner