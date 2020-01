Um Kindern beim Deutschlernen optimal zu helfen, haben die Erzieherinnen der Kita Kunterbunt in Harenberg am „Wortschatz“-Programm teilgenommen. Häufig hapere es an Adjektiven, berichtet Kita-Leiterin Susanne Imelmann. Abhilfe soll nun die Beschäftigung mit Bilderbüchern schaffen – und das Sprechen über die Illustrationen.