Lohnde

Die CDU-Ortsratsfraktion in Lohnde beantragt eine regelmäßige Berichterstattung der Verwaltung über den aktuellen Stand der Planung des Neu- oder Ausbaus der Bahntrasse Hannover–Bielefeld im Bereich der Stadt Seelze. Dabei sollen auch Anhörungen und Veranstaltungen, etwa der Deutschen Bahn, berücksichtigt werden. Die Christdemokraten befürchten erhebliche Belastungen für Lohnde.

Trasse könnte hinter Abfallbetrieb abzweigen

Die Neu- beziehungsweise Ausbauplanung der Bahntrasse im Seelzer Stadtgebiet konkretisiere sich immer mehr, erklärten der CDU-Ortsratsfraktionsvorsitzende Jörg Mahnke und seine Mitstreiter Jens Eberhardt und Niels Hansen. „Nach dem aktuellen Stand der Planung gibt es einen favorisierten Vorschlag, der Lohnde direkt betrifft“, sagt Mahnke. In Lohnde solle die Abzweigung der neuen Bahntrasse von der alten Bestandstrasse hinter dem Gebiet der Hafen Seelze GmbH in südwestliche Richtung führen. „Das führt zu erheblichen Belastungen für die Lohnder Bevölkerung und der Natur.“ Von daher müsse der Ortsrat Lohnde frühzeitig über den aktuellen Stand regelmäßig informiert werden, fordert die CDU-Ortsratsfraktion in einem Antrag.

Alternativen sollen geprüft werden

„Die CDU-Ortsratsfraktion möchte darüber hinaus versuchen, dass auch noch andere alternative Streckenverläufe weiterhin betrachtet werden“, sagt Mahnke. Zudem wolle die Ortsratsfraktion die Ausweitung von Schallschutzmaßnahmen über das bisher rechtliche Maß hinaus in ihren Forderungskatalog mit aufnehmen. Die Christdemokraten bitten die Verwaltung, dass sie zu entsprechenden Anhörungen und Veranstaltungen eingeladen werden und auch bei der Deutschen Bahn bei entsprechenden Veranstaltungen, etwa mit Bürgerinitiativen, nicht vergessen werden. „Auch wenn es schwer wird, wir wollen alles dafür tun, dass der Ausbau des Trassenverlaufes durch Lohnde kein Selbstläufer wird und auch die anderen Alternativen im Seelzer Stadtgebiet nicht aus dem Auge verloren werden“, betont der CDU-Ortsratsfraktionsvorsitzende.

Von Thomas Tschörner