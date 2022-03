Letter

Die CDU Letter hat die neuen Bewohner der Wohnanlage Gartenhöfe auf dem Grundstück des ehemaligen Alten Rathauses begrüßt – und sich über eine positive Resonanz gefreut. Unterdessen hat die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Seelze Akteneinsicht verlangt. Hintergrund ist dabei unter anderem die Frage, wieso die vereinbarten Sozialwohnungen von der Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) nicht gebaut worden sind.

CDU bringt Brot, Salz und Broschüre

Unter dem Motto „Willkommen in Letter!“ haben der CDU-Vorsitzende Jens Willms, Schatzmeisterin Renate Prangel und Schriftführerin Romy Fonk den Bewohnern der Neubauten am Bürgermeister-Röber-Platz einen Besuch abgestattet. „Von den Bewohnern der 41 neuen Wohnungen haben wir etwas mehr als die Hälfte auch persönlich begrüßen und ihnen unser kleines Willkommenspaket überreichen können“, berichtet Jens Willms. Bei allen anderen habe das Trio das Paket vor die Wohnungstür gestellt.

Bewohner zeigen sich überrascht

Die Reaktionen seien allesamt sehr positiv und freundlich gewesen. „Keiner hatte damit gerechnet und somit war die Freude, ganz überraschend ein paar nette Grüße zum Einzug zu bekommen, natürlich auch besonders groß.“ Das Willkommens-Paket enthielt neben einem kleinen Brot, Salz, eine Broschüre der Stadt Seelze sowie Informationen zur CDU Letter und ein Begrüßungsschreiben. In dem Brief hebt die CDU hervor, sich für das Bauprojekt stark gemacht zu haben und weist auf einige Vorzüge Letters wie die neue Grundschule, das in einem Umbauprozess befindliche Gymnasium und eine Schwimmhalle hin.

SPD ist von anderen Voraussetzungen ausgegangen

Die SPD-Fraktion hatte in der jüngsten Ratssitzung Akteneinsicht zu den Gartenhöfe verlangt. „Der Hintergrund dafür ist, dass wir als SPD von anderen Voraussetzungen ausgegangen sind“, sagt SPD-Fraktionschef Johannes Seifert. Entgegen der ursprünglichen Vereinbarung hatte die WGH in dem Projekt die acht zugesagten Sozialwohnungen nicht geschaffen, sondern diese im Bestand ausgewiesen. Besonders Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth (SPD) hatte dies scharf kritisiert.

Fraktionschef erhofft sich Aufklärung

Jetzt müsse geschaut werden, wie bestimmte Prozesse gelaufen sind, sagte Seifert. Einiges sei unglücklich gelaufen, und manches hätte anders angepackt werden können. „Wir müssen wissen, wie der Sachstand ist.“ Die Stadt habe durchblicken lassen, dass das Unternehmen steigende Kosten geltend gemacht hätte. Kein Mensch würde aber auf die Idee kommen, dass gerade die Kosten nicht kommuniziert würden.