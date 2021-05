Seelze

Die Bewerber der Seelzer CDU für die Kommunalwahl am 12. September stehen fest. Mit Maske und eigenem Kugelschreiber hatten sich die Christdemokraten auf dem Gelände des TuS Harenberg getroffen und ihre Kandidaten für den Rat der Stadt Seelze (siehe Kasten) und die Ortsräte gewählt. Angeführt wird die Liste von Gerold Papsch aus Velber, der sich in der Stadt Seelze auch um das Amt des Bürgermeisters bewirbt.

Ihm folgen Jens Willms (Letter), Vorsitzender der CDU-Fraktion im Seelzer Stadtrat und Dorothea Plitzke aus Kirchwehren, die ebenfalls bereits ein Ratsmandat hat. Auf Platz vier folgt Detlef Schallhorn (Almhorst), parteilos, der seit 2007 die Geschicke der Stadt als Bürgermeister lenkt. Er steht zum ersten Mal auf der Liste der CDU.

Papsch ist mit Liste zufrieden

Der vorgeschlagenen Liste für den Rat hätten alle 46 anwesenden und stimmberechtigten CDU-Mitglieder zugestimmt, sagt Gerold Papsch, der auch Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes ist. „Damit senden wir ein Signal der Geschlossenheit.“ Er ist mit der Liste zufrieden. Mit acht Frauen seit der Anteil von Kommunalpolitikerinnen erneut gestiegen. Zudem gebe es eine Mischung aus neuen und bewährten Kräften. „Mit Kompetenz und Sachverstand wollen wir uns auch in der nächsten Wahlperiode für die Belange aller Seelzerinnen und Seelzer einsetzen.“ Mit dieser Liste würde die CDU den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ein richtig gutes Angebot machen, meint Papsch. Die CDU, die sich bereits bei der vergangenen Kommunalwahl um eine Verjüngung der Fraktion bemüht hätte, modernisiere sich damit weiter.

Schallhorn will Stadt weiter begleiten

Die CDU sei auf ihn zugekommen, sagte Schallhorn. Im ersten Moment sei er von Idee, für den Rat zu kandidieren, nicht begeistert gewesen. Dann habe er eine Aufstellung mit Plus- und Minuspunkten gemacht. „Am Ende musste ich feststellen, dass auf der Plus-Seite eine Menge stand.“ Seelze sei auf einer langen Reise, sagte der Noch-Bürgermeister, der für dieses Amt nicht mehr kandidiert. Als Beispiele nannte Schallhorn den Bau von Kindertagesstätten und Schulen, aber auch anstehende Veränderungen in der Stadtverwaltung. Dazu käme, dass auch in den Rat neue Leute einziehen würden. „Rat und Verwaltung sind im Umbruch.“ Diese Prozesse würde er gern noch eine Zeit begleiten – nicht zuletzt, weil er die Stadt voranbringen wolle. Zudem habe er das Historienwissen um die Hintergründe.

Das ist die Liste der CDU für den Rat Die CDU Seelze geht bei der Wahl zum Rat der Stadt mit 23 Bewerberinnen und Bewerbern ins Rennen. Aktuell haben die Christdemokraten zwölf Sitz in dem 39-köpfigen Gremium. Das ist die CDU-Liste für den Rat: 1. Gerold Papsch, 2. Jens Willms, 3. Dorothea Plitzke, 4. Detlef Schallhorn, 5. Heiko Hoffknecht, 6. Nadine Pfeiffer, 7. Guntram Wöbbeking, 8. Burghardt Raven, 9. Rainer Duvenbeck, 10. Romy Fonk, 11. Kira Klenner, 12. Petra Cordes, 13. Natalja Wendt, 14. Rene Corterier, 15. Niels Hansen, 16. Rüdiger Arndt, 17. Erica Brzuska, 18. Muammer Duran, 19. Werner Brzuska, 20. Otto Walter, 21. Linda Spang, 22. Claas Harmsen, 23. Christian Schomburg. tom

Detlef Schallhorn bewirbt sich auf Platz vier der CDU-Liste um ein Ratsmandat, will aber parteilos bleiben. Quelle: Thomas Tschörner

Schallhorn will unabhängig bleiben

„Ich bin und bleibe Seelzer.“ Er habe sich lange damit beschäftigt, noch an anderer Stelle etwas für die Stadt zu machen. Schallhorn betont, dass er unabhängig bleiben und nicht in die CDU eintreten werde. Er sehe sich im Falle seiner Wahl als ganz normales Ratsmitglied und werde keine offizielle Funktion übernehmen. Er bleibe auch weiter in Almhorst wohnen. Seine Frau sei anfangs von der Idee sehr überrascht gewesen, dass er für den Rat antreten werde. „Sie hat aber gemerkt, wie wichtig mir das ist.“ Zudem sei ihm klar geworden, dass er nicht von 100 auf null herunterfahren könne.

Von Thomas Tschörner