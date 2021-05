Seelze

Die CDU hat Petra Cordes auf den ersten Platz ihrer Liste für die Regionswahl 2021 für den Wahlbezirk 13 (Barsinghausen, Gehrden, Seelze) gesetzt. Cordes, die auch ein Mandat im Rat der Stadt Seelze hat und Almhorsts Ortsbürgermeisterin ist, ist bereits Regionsabgeordnete. Nun sei sie erstmals als Spitzenkandidatin nominiert, berichtet Cordes. Auf Platz zwei und drei der Liste folgen Roland Zieseniß aus Barsinghausen und Thomas Spieker aus Gehrden.

Auch Pfeiffer und Willms aufgestellt

Die Liste sei in Garbsen-Stelingen unter Einhaltung der geltenden Corona Hygiene- und Abstandsregeln von den rund 200 Delegierten des CDU Regionsverbands aufgestellt worden. „In großer Einmütigkeit wurden die 130 Kandidatinnen und Kandidaten in den 13 Wahlbereichen zur Wahl der Regionsversammlung gewählt“, sagte Cordes. Insgesamt setze die CDU bei der Regionswahl auf Kontinuität. Für die Regionswahl hat die CDU außerdem die beiden Seelzer Ratsmitglieder Jens Willms (Letter) auf Platz sechs und Nadine Pfeiffer (Gümmer) auf Platz acht der Liste gesetzt.

Cordes ist seit zehn Jahren Ortsbürgermeisterin

Petra Cordes gehört seit 2006 dem Ortsrat Almhorst an. 2011 wurde sie Ortsbürgermeisterin – ein Amt, das sie seitdem bekleidet. Sie war Initiatorin und verantwortlich für die Organisation und Durchführung von zwei Großveranstaltungen in Almhorst. Mit dem „Tag des offenen Dorfes“ in den Jahren 2008 und 2015 präsentierte sich Almhorst während des Regionsentdeckertages, bei dem 5000 und 8000 Besucherinnen und Besucher in den Ort kamen. Cordes initiierte 2014 zudem die Gründung des Vereins Dorfgemeinschaft Almhorst, der sich die Entwicklung und Gestaltung des Dorfes auf die Fahnen geschrieben hat, und ist seitdem die Vorsitzende. Ein Erfolg des Vereins war die Übernahme der Friedhofskapelle Almhorst von der Stadt Seelze.

Wahl in Rat und Regionsversammlung

Seit der Kommunalwahl 2016 hat Cordes jeweils ein Mandat im Rat der Stadt Seelze und in der Regionsversammlung. Im Rat war sie unter anderem zwei Jahre lang Fraktionssprecherin, ist Mitglied im Ausschuss für Bildung und Freizeit und in der Friedhofskommission sowie im Arbeitskreis Schule. Zudem ist sie stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende. In der Regionsversammlung hat sie ihre Themenschwerpunkte unter anderem auf den Ausbau der Qualität in der frühkindlichen Bildung, Regionalplanung, Stadtentwicklung sowie der Begleitung der Großprojekte „Neu/Ausbau der Bahntrasse Hannover-Bielefeld“ und Südlink gesetzt. Cordes ist in mehreren Ausschüssen der Region Hannover vertreten und seit 2018 Mitglied im Aufsichtsrat von Regiobus.

Von Thomas Tschörner