Seelze

Was wünschen die Bürger sich von der CDU in Seelze? Dieser Frage will der CDU-Stadtverband bei seiner Sommertour nachgehen und sucht den Dialog mit den Wählerinnen und Wählern. Zum Auftakt kommen die Kommunalpolitiker bereits am Dienstagabend nach Velber. Aufgrund der Fußballbegegnung zwischen Deutschland und England beginnt die Diskussionsrunde an der Mehrzweckhalle erst um 20 Uhr.

Am Mittwoch, 30. Juni, kommen die Christdemokraten um 19 Uhr zum Roten Platz in Harenberg. Nächste Station der CDU ist am Donnerstag, 1. Juli, um 19 Uhr auf dem Kastanienplatz in Letter. Am Freitag suchen die Politiker um 17 Uhr vor dem Alten Krug in Seelze und um 19 Uhr am Bürgerhaus in Lohnde das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Am Mittwoch, 7. Juli, kommt die CDU um 19 Uhr zur Streuobstwiese in Dedensen, am Donnerstag, 8. Juli, ist der Denkmalplatz ihr Almhorst ihr Ziel. Abschluss der Tour ist am Freitag, 9. Juli, auf dem Hof von Christian Schomburg an der Osnabrücker Landstraße 20 in Gümmer.

Von Sandra Remmer