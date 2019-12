Dedensen

Das kennt doch jedes Kind. Es gibt so richtig schwarze Tage, vor denen man sich schon vorher ziemlich fürchtet. Dedensens Erst- und Zweitklässler haben erfahren, wie der schwärzeste Tag eines schottischen Schafes aussieht.

Die Informationen gibt es aus erster Hand, denn Kinderbuchautorin Carola Becker liest auf Einladung der Lesestube Dedensen von Mac Mief und seinen Erlebnissen mit Weidekumpeln und dem gruseligen Schafscherer Edinburg. Denn wenn ein Schaf zum Friseur muss, also geschoren wird, dann ist das der mieseste aller Schaftage. Zu allem Unglück wiederholt sich die scheußliche Prozedur auch noch alle Jahre wieder.

Wer möchte mit nacktem Pöter auf der Weide stehen?

Wie wird es wohl in diesem Jahr? Die jungen Zuhörer fieberten mit. Natürlich hatte Mac Mief den Einfall, sich vor dem groben Schafscherer zu verstecken. Mal hockte er im Schrank, mal kroch er zwischen die Schmutzwäsche in den Wäschesack, was übrigens sehr gemütlich war. Mac Mief schlief ein, wurde aber von einer tastenden Hand und einem schrillen Schrei geweckt.

Am liebsten würde Mac Mief einen „Püschologen“ aufsuchen, der ihn seelisch ein bisschen stabilisiert. Denn wieder ist nicht klar, welche Frisur ihm der miese Schafscherer verpassen will. Wird es ein Irokesenschnitt oder bekommt er eine Pudelfrisur mit geschorenem, blanken Pöter? Einige Zeichnungen hat Kinderbuchautorin Carola Becker mitgebracht und wirft sie mittels Beamer an die Wand der Lesestube. Auch wenn die Kinder bei dem Schaf mit Pudelfrisur lachen müssen – jedes kann nachfühlen, dass man sich dann wohl ziemlich blöd vorkommt, wenn man so aussieht.

Und das allerschlimmste: Weil jedes Schaf plötzlich ganz anders aussieht, erkennt man weder Geschwister noch Freunde wider. Wie es im Leben von Mac Mief weitergeht, können die Grundschüler dann selbst lesen.

Von Patricia Chadde