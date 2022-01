Letter

Unkorrektes Verhalten am Bücherschrank und gestohlene Weihnachtsbaumkugeln – Petra Scholl ist verärgert. Die Letteranerin setzt sich für ihren Wohnort in unterschiedlichen Funktionen ehrenamtlich ein. Scholl ist nicht nur im Ortsrat aktiv, sie engagiert sich auch im Vorstand des Vereins Letter-fit: Miteinander-Füreinander.

Vor neun Jahren hat der Verein am Standort Bürgermeister-Röber-Platz, Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße einen Offenen Bücherschrank aufgestellt. Mehrere Vereinsmitglieder kümmern sich um den Schrank, auch Scholl fährt mindestens einmal am Tag dort vorbei. „Ich stelle regelmäßig Bücher richtig auf und sorge für Ordnung“, berichtet sie.

Mindestens einmal am Tag fährt Petra Scholl zum Bücherschrank und sorgt für Ordnung. Quelle: Heike Baake

Chaos im Bücherschrank

Für die Benutzung des Schrankes gibt es Regeln, die groß und gut sichtbar angebracht sind. Nicht alle Nutzerinnen und Nutzer halten sich jedoch daran. Und dies sorgt für ein Plus an Arbeit für Scholl und ihre Mitstreiter. „Das Ehrenamt wird immer mehr missachtet“, ärgert sich die Letteranerin.

Lesen Sie auch Bücherschrank soll eine Sitzgelegenheit bekommen

Die Regeln zur Nutzung des Bücherschrankes sind gut sichtbar angebracht. Quelle: Heike Baake

Wer neuen Lesestoff benötigt, kann sich am Bücherschrank bedienen. Und diejenigen, die ein Buch zur Verfügung stellen möchten, können es dort in den Fächern einsortieren. Wichtig ist hierbei jedoch die Handhabung. „Im Schrank sollen nur so viele Bücher stehen, wie mit senkrecht aufgestelltem Buchrücken reinpassen“, informiert Scholl. Leider müsse sie immer wieder feststellen, dass der Lesestoff einfach vor den Buchreihen abgelegt werde und somit die Sicht auf die Buchtitel versperre. Nicht selten würden auch bereits beim Öffnen der Klappen schon die ersten Bücher herausfallen. „Wenn der Schrank voll ist, können die Bücher dort nicht abgelegt werden, sondern müssen wieder mit nach Hause genommen werden“, erklärt Scholl. Auch seien Buchpakete, die vor dem Schrank abgelegt werden, nicht akzeptabel.

Ist der Lesestoff im Bücherschrank korrekt eingeräumt, sind alle Buchtitel gut lesbar. Quelle: Heike Baake

Diebstahl von Weihnachtsbaumschmuck

Oft sei es auch schon vorgekommen, so berichtet Scholl weiter, dass die einzelnen Fächer so voll waren, dass sich die Klappen nicht mehr schlossen. „Dann werden die Bücher von der Luftfeuchtigkeit nass oder es regnet rein“, ärgert sich das Vorstandsmitglied. Für Unmut sorgt bei Scholl und ihren Vereinskollegen auch, dass der Schrank wiederholt zur Entsorgung von Altpapier genutzt wurde. „Dort landen unter anderem schimmlige Bücher oder alte VHS- und Urlaubsprospekte“, berichtet sie. Darüber hinaus müssen auch regelmäßig Teelichter, alte Videokassetten oder Kosmetikartikel entsorgt werden.

Aber nicht nur der Bücherschrank bereitet der Letteranerin Sorgen. Auch bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz im Ortsrat muss sie sich ärgern. Bei den zwölf aufgestellten Weihnachtsbäumen reduzierte sich in den vergangenen Wochen regelmäßig der Weihnachtsbaumschmuck. „Die Kugeln werden nach und nach gestohlen“, berichtet sie. Das sei für sie unverständlich, denn schließlich sei der Schmuck nicht zum Verschenken dort angebracht worden.

Von Heike Baake