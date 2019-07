Seelze - Brot und Erdbeeren: Was einer Chefköchin aus Sansibar in Seelze am besten schmeckt

Mit Kartoffeln und Knoblauch kocht die Chefköchin eines Hotels in Sansibar alltäglich: Auf ihrer kulinarischen Erkundungstour durch die Region lernte Witness Charles Mgaba nun ganz andere Zutaten und Gerichte kennen.