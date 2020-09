Harenberg/Ahlem

Die Sänger des Harenberger Chors ChoroFun können nicht mehr wie gewohnt im Gemeindehaus proben. Zwar dürfen Chöre seit Mitte Juli auch wieder in geschlossenen Räumen zusammenkommen, allerdings müssen der Raum eine Mindesthöhe von 3,5 Metern haben und jedem Sänger zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. „Der Kirchenvorstand hat unseren langjährigen Probenraum vermessen“, sagt Chormitglied Monika Hildebrandt. „Allerdings mit dem Ergebnis, dass unter diesen Bedingungen nur maximal zwölf Sänger gleichzeitig proben könnten.“

Chor erarbeitet Hygienekonzept

Das war für den 35-köpfigen Chor keine Lösung. Die Mitglieder haben die Sommerpause genutzt und sich nach einer Alternative umgeschaut. In der Martin-Luther-Kirche in Ahlem wurden sie fündig. „Wir haben Kontakt aufgenommen und ein Hygienekonzept nach Maßgabe des Landesmusikrats Niedersachsen und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover erarbeitet“, sagt Hildebrandt. Bislang hatten die Sänger auf einem Feldweg unter freiem Himmel geprobt.

Ab September kann der Chor mittwochs um 19.45 Uhr in der Kirche, Wunstorfer Landstraße 50a, in Ahlem üben. Wie lange diese Lösung Bestand haben wird, kann Hildebrandt nicht sagen: „Keiner vermag zu sagen, wie und wann ein normales Chorleben wieder möglich sein wird und wir wieder ins Gemeindehaus in Harenberg zurückkehren können.“

Von Linda Tonn