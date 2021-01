Seelze

Christa und Walter Mill sind seit 60 Jahren verheiratet. Doch sie kennen sich beinahe ein Leben lang. Erst waren sie zusammen an einer Schule, später bei den Tanzveranstaltungen der Falken.

Zur Galerie In der Seelzer SPD seit Jahrzehnten politisch aktiv und als Menschenfreunde gerne mitten im Geschehen: Christa und Walter Mill, die seit dem 7. Januar 1961 verheiratet sind.

Christa Mill ist ein echtes Harzkind. Eigentlich müsste man „Echter Harzkind“ schreiben, denn Echte heißt ihr Heimatort. „Echte 1000 Meter, das blaue Schild der Autobahnausfahrt 68 an der A 7 kennt doch jeder“, ist die 78-Jährige überzeugt. Ehemann Walter Mill, mit dem sie am 7. Januar 1961 den Bund fürs Leben eingegangen ist, kam 1943 als Kleinkind nach Echte, allerdings nicht über die Autobahn. „Meiner Mutter und wir Kinder wurden aus Hannover evakuiert“, berichtet der heute 80-jährige Mill, dessen Vater im Krieg fiel.

In Echte war Deutschlands modernstes Bergwerk

In Echte entstand kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges ein hochmodernes Bergwerk, das Eisenerz förderte. Dafür kamen Bergleute unter anderem aus dem Ruhrgebiet, um für guten Lohn unter Tage zu arbeiten. „Für die neuen Einwohner wurde eine entsprechende Infrastruktur geschaffen“, berichtet Christa Mill. So war die Volksschule ein Neubau.

Nach dem Abschluss lernte die junge Frau Fleischerei-Fachverkäuferin. „Mein Ausbildungsbetrieb kochte für 90 Bauarbeiter Mittagstisch, da war ich manchmal erst um 23 Uhr mit der ganzen Arbeit fertig“, erinnert sie sich an die fordernden Zeiten. Da gab es schon Walter in ihrem Leben. „Nach der Konfirmation haben wir einen Blick aufeinander geworfen“, erinnert sich Walter Mill an den Beginn ihrer Liebe. Weil Mill mit Mutter und Stiefvater zurück nach Hannover zog, wo er Fernmeldehandwerker bei der Post lernte, konnte sich das Paar nur am Wochenende treffen.

Mills Hochzeitsfotograf futtert gut und macht schlechte Bilder

1961 heiraten Mills. Die Fotos vom Standesamt sehen alle super aus, doch mit ihren Hochzeitsfoto an der Echter Kirche sind Mills nicht zufrieden. An den Fotografen, der ihnen ein paar bleiche Abzüge lieferte, auf denen sie nur schemenhaft zu erkennen sind, erinnert sich das Paar bis heute. „Der hatte einen gesegneten Appetit und hat sich bei unserer Feier den Bauch voll geschlagen. Aber ein Fototalent war er nicht“, sagt Christa Mill. Die miese Bildqualität ist vergeben. Hauptsache es klappt mit dem Ehepartner. „Wir haben drei tolle Kinder und verstehen uns auch mit ihren Partnern und den Enkeln gut“, freut sich Christa Mill. Das Paar ist umgänglich und beliebt, was immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet.

„Durch den Kontakt zu unserem tollen Lehrer Paul Drabe, der in Letter wohnte, sind wir auf den Ort gekommen und fanden ihn gut“, berichtet Walter Mill. 1970 zieht das Paar nach Letter, später wird der Seelzer Birkenweg für 40 Jahre ihr Zuhause. „60 Jahre kann man nicht in zwei Sätze packen, aber wir gehen gerne spazieren, sind Fans von Uta Carina und immer politisch aktiv. Außerdem haben wir einen tollen Bekanntenkreis“, sagt Walter Mill, der mal Ortsbürgermeister in Seelze war. Mit der beliebten Sängerin entwickelte er das Konzept für „Seelze wie es singt und lacht.“ Trotz der SPD-Aktivität gibt es zum Ehejubiläum aber rote Rosen statt rote Nelken für die Gattin – da ist Walter Mill Romantiker.

Von Patricia Chadde