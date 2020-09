Lathwehren

„Ich freue mich so und bin total aufgeregt“, sagte Christine Haar. Am Sonnabend hat sie in Lathwehren an der Straße Auf dem Rade 4 ihr Avasana-Yogastudio, einen Ort der Ruhe und Stille, eröffnet. Bei sommerlichen Temperaturen servierte sie ihren geladenen Gästen Getränke und Snacks im Außenbereich, danach konnten sie den knapp 50 Quadratmeter großen Saal besichtigen.

Der helle Raum wirkt sehr einladend, ein dunkler tragender Holzbalken in der Mitte erinnert an das Baujahr des Gebäudes im Jahr 1808. Die von der Decke herunterhängenden Ringe seien, so Haar, für Menschen mit einer verspannten Schulter. Unter den Gästen war auch die Lathwehrenerin Regina Tomszak. Seit Langem würde sie sich für Yoga interessieren und ein Angebot vor der Haustür sei toll, sagte die Rentnerin.

Sieben Yoga-Matten können derzeit im Studio ausgebreitet werden – wegen der geltenden Corona-Abstandsregeln. „Beim Reinkommen müssen alle Kursteilnehmer eine Maske tragen, auf der Matte nicht mehr“, sagt Yogalehrerin Haar.

Kurse mit flexiblen Terminen

Haar, die derzeit noch in Seelze, Garbsen und Neustadt unterrichtet, möchte in Zukunft nur in Lathwehren aktiv sein und dort zu einem umfangreichen Yoga-Angebot einladen. Mit festen Kursen plant die Studiobesitzerin vorerst nicht – sie bietet verschiedene Abonnements mit einem Jahr Gültigkeit an. „Die Teilnehmer können damit ganz flexibel sein und binden sich nicht an einen regelmäßigen Wochentag“, sagt sie.

Das heutige Yogastudio diente früher als Lagerraum und Werkstatt. Ofenbauer Rainer Niermann und seine Ehefrau Marion kauften das Bauernhaus vor rund 30 Jahren. Als Vermieter von Christine Haar haben sie den Umbau finanziert. Sie freuen sich, dass damit „ein bisschen mehr Leben“ in das Haus und den Ort kommt.

Info: Wer Interesse an den Yoga-Kursen hat, kann sich unter Telefon (0171) 3485933 bei Christine Haar melden.

Von Heike Baake