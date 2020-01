Dedensen

Was gibt es denn über ein Dorf wie Dedensen zu sagen? Jede Menge, wie die Runde um den Herausgeber der Dorfchronik, Wilfried Sasse, auf kurzweilige Art beweist. Im Januar 2002 erschien ein erstes, 372 Seiten starkes Werk, das sich mit Dedensens Historie beschäftigte und von ambitionierten Einwohnern verfasst worden war.

Das Interesse an der Dorfentwicklung in gedruckter Form war groß, die 600 Bücher, die damals auf den Markt kamen, bereits nach zwei Jahren vergriffen. Trotz großer Sorgfalt war darin aber nicht alles, was Dedensen ausmacht, enthalten. „Wir haben zwar an die letzte Tankstelle des Ortes gedacht, aber die Erwähnung des Provinzladens vergessen“, sagt Heinrich Corterier mit Blick auf das Wirken von Geschäftsinhaberin Barbara Stielau, der im neuen Buch nun eine ganze Seite gewidmet ist.

Der Leiter des Niedersächsischen Hauptstaatsarchives, Manfred von Boetticher, fand lobende Worte für Typografie und Bildmaterial des ersten Werkes, fragte aber: „Hat es denn in ihrem Ort keinen Krieg gegeben?“ Im zweiten Band über Dedensen geben nun Augenzeugenberichte, Tagebucheinträge von Flakhelfer Wolfgang Steinwedel und Aufzeichnungen der 84. US-Infanterie-Division aus einem amerikanischen Kriegsarchiv Auskunft über die Zeit des Zweiten Weltkrieges im Ort.

Dedensen 2 folgt einem neuen Konzept

Im 268 Seiten starken zweiten Band der Dorfchronik, die nun 18 Jahre nach Band eins erscheint, weist die Unterzeile darauf hin, dass die „Geschichte(n) eines Dorfes“ einem behutsam modernisiertem Konzept folgen. Denn jetzt geht es nicht mehr allein um die allgemeine Entwicklung und Geschichte des Ortes. Dieses Mal schildern gebürtige Dedenser Ereignisse aus ihrer individuellen Perspektive ebenso wie Menschen, die nach dem Krieg in dem ländlich geprägten Orteine eine neue Heimat fanden oder einfach nur hergezogen sind.

„Oral History“ lautet der Fachbegriff für die Form der mündlichen Überlieferung von historischen Ereignissen aus persönlicher Sicht. Und die Chronisten Wilfried Sasse und Heinrich Nolte machen keinen Hehl daraus, wie überraschend beziehungsweise erschütternd es war, Ungeahntes über Helene Maligs persönlichen Lebens- und Leidensweg zu erfahren.

„Wir kannten Helene Malig in erster Linie als Frau des Dorfpolizisten Rudolf Malig“, erläutert Wilfried Sasse. Während des Gesprächs hätten sie aber erfahren, dass sie eine der wenigen Überlebenden des Schiffes „ Wilhelm Gustloff“ gewesen sei. Das Passagierschiff der NS-Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ war am 30. Januar 1945 an der Ostseeküste nahe Kolberg von einem sowjetischen U-Boot versenkt worden. Während Helene Malig um ein Haar ertrunken wäre, sich aber in ein Beiboot retten konnte, überlebten ihre elf Monate alte Tochter und ihre 48-jährige Mutter den Schiffsuntergang nicht.

Für das neue Buch öffneten Dedenser ihre privaten Fotoalben

Weil viele Dedenser ihre Fotoalben öffneten, zeigt das Buch „ Dedensen 2“ auch ungewöhnliche, bisher unveröffentlichte Aufnahmen. Die Fotografien sind mit Informationen versehen. So erfährt der Leser auf Seite 101, dass Herta und Wilhelm Tietze in Dedensen spazieren gehen und dabei das ehemalige Armenhaus in der Bruchstraße 50 passieren.

Armenhaus wird neues Zuhause, Ziegenbock inklusive

In dem Fachwerkgebäude wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht. Rosalie Ullrich, geborene Klein, und ihre Angehörigen zählten dazu, wie die 92-Jährige am 1. Juli 2013 den Chronisten erzählte. Die Interviewte war aus dem oberschlesischen Grüben über Wunstorf nach Dedensen gekommen. „Unsere unfreiwillige Rundfahrt endete 1946 auf Anweisung des Flüchtlingsbeauftragten des Landkreises Neustadt am Rübenberge in einem kleinen Dorf“, berichtete die Vertriebene. Am 4. Februar 1965 kauften Rosalie und ihr Ehemann Erich Ullrich das ehemalige Armenhaus beziehungsweise Ziegenzuchthaus. Eine weitere Geschichte ist die über den örtlichen Dorfziegenbock. Und auch von der Gebietsreform, die Dedensen aus dem Kreis Neustadt am Rübenberge zu einem Seelzer Stadtteil machte, ist in dem Buch zu lesen.

Heimatverein vertreibt das Buch

„ Dedensen 2“ wurde von Wilfried Sasse herausgegeben und entstand in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Dorfgeschichte und dem Heimatverein Dedensen. Letzterer übernimmt den Buchvertrieb und stimmt noch den Preis ab, der zwischen 10 und 20 Euro liegen soll. Die Verkaufsstellen werden zeitnah bekannt gegeben.

Von Patricia Chadde