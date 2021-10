Seelze

Claudia Schüßler kommt nach Seelze. Die Landtagsabgeordnete will mit ihrem mobilen Wahlkreisbüro, das in einem VW-Bus untergebracht ist, in der Zeit von Montag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 27. Oktober, Station in allen Seelzer Ortsteilen machen und dabei ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen.

Bus stoppt zuerst in Letter

Haltepunkt Nummer eins ist das Wahlkreisbüro der Sozialdemokraten an der Lange-Feld-Straße 54 in Letter. Dort wird Schüßler am Montag, 25. Oktober, von 9 bis 9.30 Uhr für Gespräche zur Verfügung stehen. Am Dienstag stoppt der Bus von 9 bis 9.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Seelze. Um 9.45 Uhr ist der Parkplatz des Netto-Marktes in Velber das nächste Ziel, von 10.30 bis 11 Uhr hält das mobile Wahlkreisbüro an der Kindertagesstätte in Seelze-Süd. Nächste Station ist Harenberg. Dort steht der Bus dann von 11.15. bis 11.45 Uhr auf dem Parkplatz am Restaurant El Torero. Von 12 bis 12.30 Uhr parkt der Bus an der Blumenschneidewiese in Döteberg, letzte Station am Dienstag ist von 12.45 bis 13.15 Uhr die Volksbank in Dedensen.

Tour endet in Almhorst

Weiter geht es am Mittwoch von 9 bis 9.30 Uhr in Höhe des Gasthauses Zollkrug in Gümmer. Nächster Halt ist von 9.45 bis 10.15 Uhr der Parkplatz von Edeka in Lohnde. Es folgen von 10.30 bis 11 Uhr der Dorfplatz in Lathwehren, von 11.15 bis 11.45 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus in Kirchwehren und schließlich von 12 bis 12.30 der Brunnen in Almhorst.

Von Sandra Remmer