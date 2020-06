Seelze

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagabend vor einem Kiosk an der Lange-Feld-Straße in Letter sechs Personen im Alter von 23 bis 53 Jahren bemerkt, die gemeinsam Alkohol tranken und dabei den Mindestabstand nicht einhielten. Das berichtet die Polizei. Die Beamten stellten die Identität der Gruppenmitglieder fest und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Nach der Kontrolle verließen die Personen den Bereich freiwillig. Die Polizisten leiteten ein weiteres Verfahren gegen den Betreiber des Kiosks ein, weil er im Eingangsbereich einen Tisch und Stühle bereitgestellt hatte, an dem die Kontrollierten saßen und tranken.

Anzeige

Ähnlicher Vorfall in Seelze

Ebenfalls am Donnerstag entdeckte eine Streife vor einem Lokal an der Hannoverschen Straße in Seelze gegen 21.15 Uhr eine Gruppe von neun Leuten im Alter von 16 bis 48 Jahren, die alle den Mindestabstand nicht einhielten. Gegen alle Angehörigen dieser Gruppe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere HAZ+ Artikel

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner