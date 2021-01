Seelze

Im Seniorenzentrum Alter Krug im Seelzer Zentrum hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Elf Mitarbeiter und 29 Bewohner seien derzeit mit dem Virus infiziert, teilte Christoph Borschel von der Region Hannover am Donnerstag auf Nachfrage mit. Die Einrichtung ist derzeit für Besucher geschlossen. Für das gesamte Stadtgebiet zählt das Gesundheitsamt derzeit 124 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 216.

Die Infektionen waren am vergangenen Sonnabend bei einer umfangreichen Testreihe des Gesundheitsamts erkannt worden. Die Leiterin der Einrichtung, Helga Brockmann, und die Mitarbeiter testen seit November 2020 intensiv. „Wir machen Schnelltests bei allen Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern, aber auch bei Lieferanten und andere Dienstleistern, die ins Haus kommen“, sagt Brockmann. „Wenn der Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt, wird in einer nahe gelegenen ärztlichen Praxis noch ein sogenannter PCR-Test gemacht.“

„Fühlt sich seltsam an, Hotspot zu sein“

Sie sei einerseits froh, dass die Infektionen so schnell entdeckt wurden, so die Leiterin. „Aber es fühlt sich auch seltsam an, ein Hotspot zu sein.“ Wie das Virus in die Einrichtung gekommen sein könnte, kann sie sich nicht erklären. „Alle Mitarbeiter tragen ihre FFP2-Masken durchgehend, selbst in der Verwaltung“, berichtet Brockmann.

Hoffnung macht, dass auf den Ausbruch der Einsatz von Impfteams der Region Hannover folgte. Am Dienstag kam das Impfteam zu ersten Mal in die Einrichtung. Am Mittwoch war ein weiteres Impfteam vor Ort, darunter der Seelzer Allgemeinmediziner Martin Kolditz. Ab 17 Uhr konnten weitere Bewohner und Mitarbeiter mit der ersten Immunisierung versorgt werden, die jeweils in den Räumen der Tagespflege, die derzeit geschlossen ist, injiziert wurde. Auch am Donnerstag seien weitere Personen geimpft worden, so Brockmann. „Ich hoffe, wir konnten die Ausbreitung bremsen.“

161 Menschen erhalten Impfung

Von 220 angemeldeten Bewohnern und Mitarbeitern des AWO-Seniorenzentrums Alter Krug haben nun 161 die erste Immunisierung erhalten. „Wir tun wirklich alles, um die Verbreitung einzudämmen“, sagt Heimleiterin Brockmann. Die verbleibenden 59 Menschen, die sich für eine Impfung gemeldet hatten, befinden sich zur Zeit in Quarantäne oder zählen zu den Erkrankten.

Laut Pressesprecher Borschel sind in der Region Hannover aktuell 511 Bewohner und 148 Beschäftigte von Alten- und Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus infiziert. „Wir priorisieren diese Einrichtungen bei der Vergabe von Impfstoffen“, sagt er.

