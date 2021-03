Seelze

Auch in Seelze steigen die Corona-Fälle wieder deutlich an. Am Donnerstag vermeldete die Region Hannover für Seelze 106 aktuell infizierte Patienten mit Sars-CoV-2. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl an Infektionen seit dem Ausbruch im vergangenen Frühjahr auf insgesamt 1086 Fälle. Die Inzidenz stieg indes weiter auf 182,1. Vor genau einer Woche betrug dieser Wert noch 125,2. Im Regionsvergleich liegt Seelze damit jetzt auf dem sechsthöchsten Platz.

Laut Regionssprecher Christoph Borschel infizieren sich die meisten Bürger im privaten Bereich. „Die meisten Ansteckungen geschehen innerhalb von Familien oder bei Treffen verschiedener Haushalte“, so Borschel.

Schulen bleiben verschont

Ganz vorn vertreten sind zurzeit die jüngeren Jahrgänge. Trotzdem bestätige sich, dass Schulen keine Virenschleudern sind. „Schulen haben sich nicht als Infektionstreiber herausgestellt“, stellt Borschel klar.

Das liest sich auch aus den aktuellen Zahlen für Seelze heraus: Verteilt auf zwei Schulen gibt es dort aktuell nur sechs Corona-Fälle, die laut Borschel auch nicht zwingend in eine Infektionskette einzustufen sind. Ähnliches lässt sich auch zu Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen sagen. Während in Pflegeheimen nur eine einzige Covid-19-Erkrankung bekannt ist, gibt es in Kindertagesstätten zurzeit sechs bestätigte Fälle.

Impfungen zahlen sich aus

Positives gibt es von den vulnerablen Gruppen zu berichten. Laut Borschel nehmen die Fälle bei Menschen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind, schwer an Corona zu erkranken, merklich ab. „Die Infektionen lassen hier nach, man merkt den Impfeffekt. Es ist toll zu sehen, dass sich das, was wir machen, auszahlt.“

Von Curdt Blumenthal