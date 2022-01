Seelze

Impfen ohne Termin: Das ist auch in der kommenden Woche im Impfzentrum in Seelze Letter möglich. Medizinische Fachkräfte bieten Bürgerinnen und Bürgern im Alter ab zwölf Jahren dort eine Erst-, Zweit- oder die Booster-Impfung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus an.

Corona-Impfung ohne Termin beim Impfzenrum in Letter

Geöffnet hat das Impfzentrum an der Straße Lampehof 1, Ecke Stöckener Straße, von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Einzige Ausnahme ist Dienstag, 18. Januar: An diesem Tag bleibt das Impfzentrum aus organisatorischen Gründen geschlossen.

Verimpft werden – je nach Verfügbarkeit – Biontech/Pfizer und Moderna. Auffrischungsimpfungen sind nach den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission bereits nach drei Monaten möglich. Seelzerinnen und Seelzer, die sich für eine Impfung in Letter entschieden haben, müssen ihren Personalausweis, ihre Versichertenkarte und – wenn vorhanden – ihren Impfausweis mitbringen. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Von Sandra Remmer