Seelze

Bewohner und Mitarbeiter im Kervita atmen auf: Als erstes Seniorenheim in Seelze hat das mobile Impfteam der Region Hannover am Montag und Dienstag die Einrichtung An den Grachten in Seelze-Süd besucht. Rund 230 Bewohner und Mitarbeiter haben die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. In drei Wochen soll die zweite Impfung folgen.

Aufatmen nach erfolgter Impfung

„Heute Morgen habe ich wirklich aufgeatmet“, sagt Einrichtungsleiterin Elke Lange. Nachdem am Montag die ersten Bewohner die neue Corona-Impfung bekommen haben, hätte sie Sorgen vor möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen gehabt. „Aber alle haben die Impfung gut vertragen“, sagt Lange und ist erleichtert. Weil am Montag – bedingt durch einen Engpass bei der Ausgabe der Impfstoffe auf dem hannoverschen Messeglände – nicht jeder Impfwillige ein Impfung bekommen hat, ist das mobile Impfteam am Dienstag ein zweites Mal ins Kervita gekommen. Lange hatte gehofft, dass ihre Einrichtung möglichst schnell beim Impfen dran sein würde – auch, weil bislang kein einziger Coronafall in ihrer Einrichtung aufgetaucht ist. Die Nachricht, dass bereits in dieser Woche geimpft werden kann, kam dann letztlich am vergangenen Donnerstag.

Anzeige

Bewohner fragen nach

„Wir waren alle total angetan von dem freundlichen Team. Die Ärzte haben sich viel Zeit für die Beratungsgespräche genommen“, sagt Lange. Einer von ihnen ist Florian Nieschlag, Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Lehrte, der die Impfaktion der mobilen Teams tageweise unterstützt. Auch wenn die Bewohner vor der Impfung einen sogenannten Anamnesebogen ausgefüllt haben, haben sich einige von ihnen noch weitere Frage auf Zetteln notiert, die sie vor der Impfung besprechen wollten.

Helmut Moritz (links) hat seine Impfung von Krankenpfleger Oliver Höhn erhalten. Quelle: Sandra Remmer

Senioren fühlen sich sicher

„Das ist klasse, dass es jetzt los geht“, sagt Helmut Moritz. Der 87-Jährige hat bereits seine Impfung bekommen, Angst vor Nebenwirkungen hat er keine. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus habe er allerdings auch nicht befürchtet. „Wir fühlen uns hier bislang sehr sicher“, sagt Moritz. Auch Inge Prahl ist froh darüber, dass sie sich impfen lassen kann. „Das gehört sich so und fertig, ich mache da kein großes Brimborium von“, sagt die Seniorin, die am Wochenende ihre 80. Geburtstag feiern will. Seit fast drei Jahren lebt sie im Kervita. Angst davor, sich in dem Seniorenheim mit Corona anzustecken, hatte sich bislang nicht.

Sabine Stenzig (links) und Elke Lange testen jeden Besucher mit einem Schnelltest. Quelle: Sandra Remmer

Zweiter Termin ist in drei Wochen

„In drei Wochen warten wir dann darauf, dass uns der Termin für die zweite Impfung mitgeteilt wird“, sagt Lange. Sie hoffe, dass es diesen Termin auch wirklich geben wird und das genügend Impfstoff vorhanden ist. Wenn alle Bewohner und Mitarbeiter auch die zweite Impfung bekommen haben, soll entschieden werden, ob es – bedingt durch die Schutzimpfungen – Lockerungen im Kervita geben kann. Bis dahin bleibt alles wie bisher: Jeder Besucher, der einen Angehörigen besuchen möchte, muss zuvor einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen. Außerdem gilt im Gebäude, auf den Fluren und in den Zimmern Maskenpflicht.

Im Seniorenzentrum in Seelze-Süd haben Bewohner und Mitarbeiter ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Quelle: Sandra Remmer

Geimpft wird auch in der Tagespflege

Nicht nur in den stationären Senioreneinrichtungen, sondern beispielsweise auch in der DRK-Tagespflege am Weizenkamp sollen Tagesgäste sich gegen Covid-19 impfen lassen können. „Wir wissen noch keinen genauen Termin, der wird uns von der Heimaufsicht mitgeteilt“, sagt Mitarbeiterin Silvia Hein. Damit möglichst alle Gäste geimpft werden können, sollen die mobilen Impfteams an drei Tagen in der Tagespflege einen Termin anbieten.

Von Sandra Remmer