Seelze

Eine Möglichkeit, sich dezentral in Seelze impfen zu lassen, fordert die CDU-Regionsabgeordnete Petra Cordes für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen. Cordes, die auch Almhorsts Ortsbürgermeisterin und Mitglied des Rates ist, verweist darauf, dass mehr als 2300 Menschen in Seelze lebten, die älter als 80 Jahre seien.

Wintereinbruch zeigt Probleme des Nahverkehrs

„Das Impfen hat in der Pandemiebekämpfung eine zentrale Bedeutung, deshalb sind Organisationstalent und kreative Lösungen gefragt“, sagt Cordes. Zuletzt habe der Wintereinbruch verdeutlicht, wie wichtig dezentrale Lösungen seien, damit die Immunisierung unabhängig von Mobilitätsmöglichkeiten der zu Impfenden ermöglicht werden könne. Denn wegen des hohen Schnees der vergangenen Wochen fuhren Busse nur bedingt, Stadtbahnen standen still. „Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Möglichkeit des dezentralen Impfens für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen geschaffen wird“, sagt Cordes. Die derzeitige Strategie zum Impfen der Bevölkerung solle deshalb nachgebessert werden, fordert sie.

Es sei falsch, dass sich alles auf das eine Impfzentrum auf dem Messegelände für diese vulnerablen Gruppen konzentriere, meint Cordes. „Wir müssen diesen Menschen direkt vor Ort in Seelze die Corona-Impfung ermöglichen.“ Der Weg nach Hannover und weiter nach Laatzen sei für viele Bürgerinnen und Bürger zu weit. Die Betroffenen müssten einige Strapazen auf sich nehmen und benötigten vielfach eine Begleitung. „Es wäre einfacher, einen Impftermin vor Ort zu organisieren“, sagt Cordes.

Cordes: Räume sind in Seelze vorhanden

Für das Impfen gebe es in Seelze mehrere Möglichkeiten. So könnten sowohl die Räume im Rathaus als auch in den Dorfgemeinschaftshäusern genutzt werden. „Die Termine sollten zentral vergeben und an die dezentralen Teams übermittelt werden“, regt die Regionsabgeordnete an. Damit entfiele die Fahrt nach Hannover, und den älteren Menschen werde der Zugang zur Impfung erleichtert.

Von Thomas Tschörner