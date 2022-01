Letter

Auch in der zweiten und dritten Kalenderwoche des neuen Jahres ermöglicht das Impfzentrum in Letter Impfungen ohne Termin. Bürgerinnen und Bürger im Alter ab zwölf Jahren haben dort die Möglichkeit, sich von Montag bis Freitag, 10. bis 21. Januar, impfen zu lassen. Medizinische Fachkräfte bieten dort eine Erst-, Zweit- und Boosterimpfung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus an.

In den von der Stadtverwaltung angemieteten Praxisräumen am Lampehof 1, Ecke Stöckener Straße, bietet das Impfzentrum seinen Service fast durchgängig montags bis freitags, von 10 bis 16 Uhr, an. Nur am Dienstag, 18. Januar, bleibt das Zentrum aus organisatorischen Gründen geschlossen. „An jedem Öffnungstag können in dem Impfzentrum bis zu 300 Impfungen erfolgen“, berichtet Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze.

Das Impfzentrum befindet sich in den von der Stadtverwaltung angemieteten Praxisräumen am Lampehof in Letter. Quelle: privat

Impfstoffe von Biontech und Moderna

Die von der Region Hannover beauftragten Fachkräfte impfen je nach Verfügbarkeit mit dem Vakzin Comirnaty von Biontech/Pfizer und mit dem Vakzin Spikevax von Moderna zum weitgehenden Schutz vor einer Infektion mit Covid-19 beziehungsweise zum Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Impfung ohne Anmeldung

Wer sich impfen lassen will, muss sich vorher nicht anmelden. „Interessentinnen und Interessenten können einfach vorbeikommen und sich nach einem kurzen Beratungsgespräch impfen lassen“, versichert Fricke. Allerdings, so ergänzt er, sei mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Die Stadt Seelze sowie die Region Hannover bitten dafür um Verständnis. Mitzubringen sind ein Personalausweis und, sofern vorhanden, eine Krankenversichertenkarte und ein Impfausweis. Einverständniserklärungen und Anamnesebögen für die Impfung liegen vor Ort in verschiedenen Sprachen aus.

Impfungen auch für Kinder und Jugendliche

„Auch Kinder und Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren können das Angebot im Impfzentrum nutzen“, teilt der Pressesprecher mit. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren müsse allerdings eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter beim Impftermin anwesend sein.

Bei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren, so Fricke, reiche der von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Anamnese- und Einwilligungsbogen aus. In diesen Fällen sind ein Personalausweis des Erziehungsberechtigten beziehungsweise des zu impfenden Jugendlichen ab 16 Jahren sowie, sofern vorhanden, eine Krankenversichertenkarte und ein Impfausweis des Kindes oder Jugendlichen mitzubringen.

Informationen rund um die Corona-Pandemie, unter anderem zu den aktuellen Öffnungszeiten des Impfzentrums am Lampehof 1 in Letter, zu weiteren Impfangeboten in Seelze und der Region Hannover sowie zu Schnelltestanbietern im Stadtgebiet sind regelmäßig aktualisiert auf der städtischen Internetseite www.seelze.de verfügbar.

Von Heike Baake