Der Rat der Stadt Seelze beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. September, mit mobilen Luftreinigungs- und Lüftungsanlagen sowie Luftfiltern für Schulen und Kindertagesstätten. Dafür liegen zwei Anträge von den Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vor, in denen auf eine mögliche Förderung von Land und Bund hingewiesen wird.

Die Verwaltung hat bereits errechnet, dass in Seelzes Schulen und Kindertagesstätten 230 Räume für einen Einbau der Geräte in Frage kommen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 5 Millionen Euro, von denen die Stadt 1 Million Euro selbst beisteuern müsste. Den Großteil von 4 Millionen Euro würde vom Bund übernommen werden.

Grüne und SPD wollen Förderung nutzen

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen regt in ihrem Antrag an, für Seelzer Grundschulen Luftfilter anzuschaffen, sofern nicht bereits eine andere Belüftung vorhanden ist. Grünen-Fraktionschef Knut Werner verweist auf eine mögliche Förderung des Landes. Mit einer automatischen Belüftung würde möglicherweise ein Präsenz-Unterricht auch bei steigenden Infektionszahlen denkbar. „Es ist erwiesen, dass Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen ist und auch die sozialen Aspekte eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben“, betont Werner.

Auf die von Bund und Land angekündigten Förderrichtlinien setzt auch die SPD-Fraktion. Dieses Geld sollte die Stadt abrufen, und alle förderfähigen Klassen- und Fachräume mit mobilen Luftreinigungs- und Lüftungsanlagen ausstatten, sagt SPD-Fraktionschef Alexander Masthoff. Damit könnten die Schulen „pandemiesicher“ werden und Präsenzunterricht möglich bleiben, auch wenn die Anzahl der Infizierten wieder steigen sollte. Masthoff stellt klar, dass die Voraussetzung dafür sein müsse, dass der kommunale Eigenanteil tatsächlich maximal 20 Prozent der Kosten betragen dürfe.

Verwaltung hält Anlagen für sinnvoll

Bis auf zwei Räume in Kindertagesstätten sind alle Räume in Schulen und Kindertagesstätten der Kategorie 1 zuzuordnen, die über gute Lüftungsmöglichkeiten durch raumlufttechnische (RLT) Anlagen oder weit zu öffnende Fenster verfügen, erklärt die Verwaltung in einer Information für die politischen Gremien.

Zwei Räume in Seelzer Tagesstätten würden in die Kategorie 2 fallen, die für Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit wie fehlender raumlufttechnischer Anlage oder nur kippbaren Fenstern gilt. Diese beiden Räume seien bereits mit Luftreinigern ausgestattet worden und würden mit einer raumlufttechnischen Anlage nachgerüstet.

Trotz der guten Bedingungen hält die Verwaltung eine technische Zusatzausstattung für sinnvoll, um unabhängiger von den Witterungsbedingungen zu werden. Die Stadt hat deshalb bereits Fördergeld beim Bund beantragt. „Bei der Beschaffung und Montage von raumlufttechnischen Anlagen ist derzeit aber nicht absehbar, wie schnell der Markt den Bedarf der Kommunen decken kann.“

Stadt will 230 Räume Corona-gerecht ausstatten

Gefördert werden RLT-Anlagen im Bestand, in Interimslösungen und Neubauprojekten, in deren Räumen im regulären Betrieb mindestens ein Kind unter zwölf Jahren betreut oder unterrichtet wird. Insgesamt hat die Verwaltung 230 Räume ermittelt, für die dies zutrifft. Die Gesamtkosten für den Einbau der RLT-Anlagen beziffert die Stadt auf rund 5 Millionen Euro, von denen 4 Millionen Euro der Bund übernehmen würde.

Die Ratssitzung beginnt am Donnerstag, 23. September, um 18 Uhr im Forum der Geschwister-Scholl-Schule. Eine Teilnahme ist nur unter Beachtung der 3-G-Regel möglich.

Von Thomas Tschörner