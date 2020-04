Seelze

Seit 21 Jahren ist Mareen Lücke bereits als Hebamme tätig. In Garbsen und Seelze betreut sie werdende Mütter vor und nach der Entbindung, ist für sie Ansprechpartnerin und Begleitperson. Die dreifache Mutter ist nun während der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Derzeit sei es für sehr stressig, sagt Lücke. Während der Dreijährige im Kindergarten betreut wird, müssen die beiden neun- und siebenjährigen Geschwister zu Hause beschäftigt werden.

Desinfektionsmittel und Masken fehlen

Die Unterbringung der Kinder sind nicht die einzigen Sorgen, die Lücke zur Zeit belasten. Sie und ihre Kolleginnen müssen, unabhängig von der Zahl der Corona-Infizierten, nach wie vor ihre Leistungen auch unter den derzeit außergewöhnlichen Bedingungen und Risiken erbringen. Und auch den Hebammen fehle es an Desinfektionsmitteln, erzählt Lücke. Während sie anfangs auf ihre Anfragen an die umliegenden Apotheken nur Absagen erhielt, stellen inzwischen viele das Mittel selbst her. Allerdings, so Lücke, sei das für alle Hebammen sehr kostspielig. Vor Corona zahlte sie für einen Liter Sterillium 7,95 Euro, heute müsse sie für 100 ml Desinfektionsmittel 11,95 Euro investieren. Auch Mundschutze und Schutzkittel zu bekommen, sei für ihre Berufsgruppe unmöglich, sie selbst verfüge noch über einen kleinen Restbestand aus dem vergangenen Jahr.

Für jeden Hausbesuch stellt Lücke ihr Arbeitsmaterial separat zusammen. Waage, Thermometer, Desinfektionsmittel für den Bauchnabel des Neugeborenen und Ersatzhandschuhe kommen nicht wie sonst in einer Hebammentasche, sondern in einem separaten Beutel zum Einsatz. „Es ist wichtig, dass ich für jede Familie alles einzeln einpacke“, erklärt Lücke. Vieles würde sie nach einmaligem Gebrauch entsorgen, alles andere müsse gründlich desinfiziert werden.

Hebamme kann nicht auf Distanz arbeiten

Einmalhandschuhe kommen bei der Hebamme bereits bei Eintritt in ein Mehrfamilienhaus an der Haustür zum Einsatz. Lücke muss an viele Kleinigkeiten denken. Selbst ihre Haare trägt sie immer zusammengebunden, damit sie nicht in Versuchung kommt, eine Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen. Mit den Maßnahmen möchte sie vermeiden, dass sie oder ihre eigenen Kinder den Virus bekommen, aber auch gewährleisten, dass sie noch lange die Familien und Neugeborenen betreuen kann.

Mareen Lücke betreut als Hebamme die Eltern auch nach der Geburt des Kindes Quelle: privat

Familien müssen sich gut vorbereiten

Auch die Familien müssen sich auf den Hebammenbesuch gut vorbereiten. Dazu gehören unter anderem gut durchgelüftete Räume und eine frische Unterlage für das Baby. Es sei schön, wenn trotz Corona ihr Besuch im Vordergrund stehe, sagt Lücke. Am Meisten vermisse sie derzeit bei ihrer Arbeit, dass sie die Eltern und Kinder nicht in den Arm nehmen darf. „Ich wickele die Säuglinge immer und lege sie selbst in den Wiegesack, jetzt darf ich das alles nicht“, sagt sie. Um verantwortungsbewusst arbeiten zu können, hat sich Lücke aus Bettwäsche und Gardinen Wiegesäcke nähen lassen. „Ich kann sie so während der Betreuungszeit bei den Familien lassen, das ist einfacher“, erklärt sie. Bevor dann so ein Wiegesack die Familie wechselt, lässt die Hebamme ihn mindestens drei Tage liegen und wäscht ihn anschließend bei 60 Grad.

Digitale Betreuung ist möglich

Ein neuer Abrechnungskatalog ermöglicht nun während der Corona-Krise auch die Betreuung einer Hebamme per Video. „Das geht ja eigentlich gar nicht, wir müssen den Bauch der Schwangeren ertasten und die Babys sehen“, sagt Lücke. Das lasse sich sehr schwer realisieren und sei zudem noch schlecht bezahlt. Die digitale Betreuung bis zu 30 Minuten könne sie als Telefonat mit 7 Euro abrechnen und erst ab 31 Minuten gelte ein höherer Faktor für Wochenbettbesuche, erzählt sie. Nach wie vor belastet Lücke zudem der Mangel an Hebammen und die Tatsache, dass nicht alle Schwangeren unterstützt werden können.

Familienservicebüro kennt das Problem fehlender Hebammen

Auch Edda Apitz vom Familienservicebüro der Stadt Seelze kennt diese Problematik. Seelze hat derzeit nur eine ortsansässige Hebamme, alle anderen kommen aus Wunstorf, Gehrden, Garbsen oder auch Hannover, erzählt sie. Die Stadt kann sich jährlich über 320 Neugeborene freuen. Vor Corona wurden die Familien von Mitarbeitern persönlich besucht und beglückwünscht. „Jetzt versenden wir ein Päckchen mit Informationsmaterial und einem kleinen Geschenk“, sagt Appitz.

Von Heike Baake