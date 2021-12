Seelze

Der Rückblick klingt ein bisschen melancholisch. „Im ersten Lebensjahr meines Sohnes waren wir gemeinsam einsam“, berichtet Joelle Schneider (27). Aurel Tristan ist im November ein Jahr alt geworden – seine ersten zwölf Lebensmonate waren geprägt von der Corona-Pandemie. Der übliche Willkommensbesuch, den Nachbarn und Freunde sonst jungen Familien abstatten, fiel weitgehend aus; für Joelle Schneider und ihren Ehemann Christian (36) stand das Reduzieren aller Kontakte im Vordergrund, wie auch schon in der Schwangerschaft. Die junge Mutter, gelernte Kinderkrankenschwester, blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück.

Ein Leben in der Babyblase

„Nach der Geburt hat sich erst einmal nichts geändert, wir blieben die ersten Monate isoliert“, erinnert sich Schneider; sie spricht von einer Babyblase, in der sie gelebt habe. Anfangs habe sie die Zeit auch noch genießen können. Mit sich und dem Kind im Reinen zu sein, das sei eine sehr schöne Erfahrung gewesen.

Erleichterung gab es in den Sommermonaten: Treffen waren im Freien möglich, und ein Urlaub an der Ostsee und ein Besuch der Familie in Paris brachten der kleinen Familie Entspannung und Abwechslung. Doch je aktiver das Baby wurde, desto mehr wünschte sich die junge Mutter intensivere Kontakte für sich und vor allem für ihr Kind.

Wie finden sich neue Kontakte zu Corona-Zeiten?

Als Aurel Tristan sechs Monate alt war, fing Schneider an, sich um die soziale Entwicklung ihres Kindes zu sorgen. „Als Aurel Tristan anfing an zu spielen, wusste ich, dass er unbedingt die Nähe zu anderen Kindern braucht“, sagt sie. Erste Kontakte gab es dann bei einem Baby-Massage-Kurs, der in Präsenz angeboten wurde. „Es waren nur drei Teilnehmerinnen, aber wir Mütter konnten uns auf Abstand miteinander unterhalten, das war schön“, sagt Schneider. Auch der im August gestartete Yoga-Kurs für Mutter und Kind habe die Situation etwas verbessert. „Mein Sohn kommt dort mit anderen Kindern in Kontakt, sie spielen, krabbeln und berühren sich, das sind neue Erfahrungen für ihn.“

Joelle Schneider ist mit ihrem Sohn Aurel Tristan oft mit dem Kinderwagen unterwegs. Quelle: privat

Viel Verständnis von den Freundinnen

Dass sie mittlerweile geimpft sei, gebe ihr zwar etwas Sicherheit, aber dennoch sei die Angst, dass ihr Sohn sich infizieren könne, stets präsent. Freundinnen, die zu Besuch kommen, seien immer getestet und zeigten für die Situation großes Verständnis. „Ich versuche mittlerweile, eine gewisse Normalität aufrecht zu erhalten, und bin sehr erleichtert über die 2G- und 2G-plus-Regeln“, sagt Schneider. Als Mutter sei sie immer nur auf die Sicherheit ihres Kindes fokussiert, verzichte selbst auf viele Aktivitäten. Den Weihnachtsmarktbesuch habe sie im vergangenen Jahr bereits verschoben, und auch in diesem Jahr verzichte sie darauf.

Schwierige Fragen: Soll das Kind in die Krippe gehen?

Belastend ist für die junge Mutter nicht nur die derzeitige Situation, sie denkt auch über mittelfristige Entscheidungen nach. Dazu gehören unter anderem auch Überlegungen, ob sie Aurel Tristan im nächsten Jahr unter Corona-Bedingungen in eine Krippe oder in eine Kita geben möchte. „Wie wird er seine Sozialkompetenz entwickeln können, wenn er keine Einrichtung besucht?“, fragt sie sich.

Auch das Thema Impfung bereitet der jungen Mutter Sorgen. Sie könne heute noch nicht sagen, wie sie sich für ihr Kind entscheiden wird. In einer Sache ist Schneider sich allerdings bereits ganz sicher – ihr zweites Kind will sie nicht unter den Einschränkungen und Maßnahmen einer Corona-Pandemie bekommen. „Vielleicht kann ich es dann mehr genießen, denn die Angst hemmt und die ständigen Sorgen belasten“, erklärt sie.

Von Heike Baake