Seelze

Aktuell bieten zwei Apothekenin der Obentrautstadt Corona-Schnelltests an, die als sogenannte Bürger-Tests kostenlos sind. Sowohl die Kreuz-Apotheke in Seelze als auch die Löns-Apotheke in Letter berichten aber von einem großen Andrang.

Am Mittwoch, 8. Dezember, will Apotheker Thomas Meyer mit seiner Kreuz-Apotheke ein weiteres Testzentrum auf dem Parkplatz des Edeka-Centers Schmidt & Christ an der Hannoverschen Straße 77 eröffnen.

Für Test reicht online-Registrierung

„Angesichts der leider unverändert hohen Inzidenzen und des signifikanten Testbedarfs nicht zuletzt aufgrund der landesweit geltenden 2G-plus-Regelung bieten wir damit den Seelzer Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich niedrigschwellig nach einfacher online-Registrierung und ohne vorherige Terminvergabe testen zu lassen“, teilte Meyer mit.

Den Probanden werde das Testzertifikat über die bereits aus dem Testzentrum der Kreuz-Apotheke an der Bremer Straße bekannte Software direkt per E-Mail elektronisch übermittelt, etwa auf das Smartphone. Die Empfänger könnten es dann in die etablierten Apps wie die Corona-Warn-App oder die Luca-App einlesen.

Das Testzentrum Edeka wird montags bis sonnabends, jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein, sagte Meyer. Damit ergänze es sein Testzentrum an der Bremer Straße, das weiterhin montags bis freitags von 8.30 bis 13 und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 830 bis 13 Uhr geöffnet ist, sagte Meyer.

In Letter betreibt die Löns-Apotheke ein Testzentrum

Großen Andrang hat auch die Löns-Apotheke von Alexander Rupp an der Straße Im Sande 39 in Letter verzeichnet, die ebenfalls ein Schnelltestzentrum betreibt. Die Löns-Apotheke testet derzeit montags bis freitags von 8 bis 13 sowie von 15 bis 18 Uhr. Außerdem werden sonnabends von 8.30 bis 13 Corona-Schnelltests vorgenommen. Die Apotheke bittet darum, Termine online auf www.loens-apotheke.de zu buchen.

Von Thomas Tschörner